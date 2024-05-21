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台人平均扛近千萬房貸創新高 去年Q4年增85萬

記者陳美玲／台北21日電
台灣熱錢充沛，聯徵中心統計，去年第四季民眾平均購屋房貸970.5萬元台幣，續創歷史新高，顯示高房價問題未解。（本報資料照片）
台灣熱錢充沛，聯徵中心統計，去年第四季民眾平均購屋房貸970.5萬元台幣，續創歷史新高，顯示高房價問題未解。（本報資料照片）

根據聯徵中心購屋房貸統計，去年第四季平均台灣人購屋房貸達到970.5萬元（台幣，下同，約30萬美元），改寫歷史新高，房貸金額相較一年前增加85.2萬元，顯示台灣熱錢充沛，加上經濟表現不錯，推升股房雙漲。不過，房仲業者示警，在房貸金額持續拉高下，凸顯高房價問題未解，將是新政府需面對問題。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「平均地權條例」新修法去年7月上路，雖有效抑制短期投機的行為，不過市場很快就適應政策變化，尤其台灣熱錢充沛，不僅推升股市飆破2萬點，近期房市也出現過熱警訊，但民眾房價壓力問題正在累積，未來恐會成為執政時需要面對的問題。

不過，內政部指出，全球房價因受整體經濟成長、市場資金充裕影響，世界各國多面臨房價上漲情形，但在政府推動打炒房等各項措施下，2023年住宅價格指數的「平均季漲幅」為1.66%，較2021、2022年漲幅約2.09%、2.07%縮小，房價漲幅趨緩。

內政部表示，後續將密切觀察房價變動情形，同時與相關部會共同從市場、資金與稅制面持續研議推動相關政策。

聯徵中心統計顯示，去年第四季房貸族平均貸款達970.5萬元，再度改寫歷史新高，房貸金額相較一年前增加85.2萬元；而2022年第四季房貸族房貸金額年增約18.8萬元，去年第四季房貸再多出66.4萬元、至85.2萬元。

曾敬德指出，高房價成因複雜，又遇到台灣游資豐沛，加上通膨影響、民眾對未來房價產生預期心理，推升房價仍在緩步創高，民眾房貸金額同步改寫新高，顯示當前房市政策還有可改進空間。

房價 內政部 貸款

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