賴清德拚多元綠能穩定供電 卓榮泰：不放棄非核家園

行政院長卓榮泰（前右）20日表示，追求非核家園是永遠不可放棄的目標。（記者林澔一／攝影）

賴清德總統昨天在就職演說表示，大家需要穩定供電，他將推動第二次能源轉型，發展多元綠能 、智慧電網，強化電力系統的韌性；新任行政院長卓榮泰昨強調將持續穩定安全供電、發展綠能，「追求非核家園是永遠不可放棄的目標」。專家分析認為，若民進黨 內沒有明確反對聲浪，仍存在核能延役可能性。

行政團隊昨天同時交接，卓榮泰致詞時表示，台灣經濟狀況成為世界不可或缺的一部分，政府對高科技產業有責任、對世界有責任，會打造更穩定經濟發展的環境，持續穩定安全的供電，繼續發展綠能，「但追求非核家園，是永遠不可放棄的目標」，才能對地球負責、對後代子孫盡責。

國立清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，賴總統提到供電穩定，除間接承認現在供電不穩，也「打臉」前任蔡英文政府的能源政策；假如賴總統決定續用核電，可責成經濟部要求台電提出核電機組延役申請，且核一、二、三都適用，核安會就會配合執行辦理，修定內部相關辦法即可接受延役申請並審查。

葉宗洸說，賴總統、和碩董事長童子賢及經濟部長郭智輝始終未再提非核家園，可視為賴政府風向球，只要沒招致民進黨內部或前朝官員高強度反對或民間反核團體抗議，將不是問題。

工商團體昨天祝賀賴清德總統就職之餘，也對供電穩定問題表達憂慮。工總表示，核能發展不斷進步，國際對核能的看法也有改變，期盼政府採取務實而開放態度，不應將核能摒除在國家電力配比之外；工總理事何語更直言，台灣沒有核電將不利經濟發展，且七大工業國有共識將核能列為乾淨能源，賴政府應正視。

工商協進會則說，能源配比應該回歸到科學與專業角度考量，任何發電選項都應列入考量。商總理事長許舒博說，經濟部長郭智輝認為核能是乾淨能源的一種，政府要發展綠能是否也應發展核能？

不過，環境權保障基金會研究員林彥廷認為，核電並非萬能藥，賴政府更應續朝非核家園邁進，堅決反核立場。

國民黨 立委賴士葆、王鴻薇等人提案「核子反應器設施延役條例」草案、「核子反應器設施管制法」修正草案，所提六大版本均已一讀交付委員會等待排審。國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨負責任提出核能延役相關修法，主張在能源過渡期採「以核養綠」方式，且在核能安全評估下考慮延役，雖然民進黨能源錯誤在先，但藍營立委仍會努力對外論述。