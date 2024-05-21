觀察站／賴清德死抱非核神主牌 供電不穩企業怎能安心

賴清德總統在就職演說提到希望台商回台，卻仍死抱非核神主牌，無意改善台灣供電不穩問題。(本報資料照片)

賴清德 總統宣誓就職後走馬上任，產業界原對賴政府充滿期待，特別是近期有鬆動跡象的核能政策，但行政院長卓榮泰昨表態不放棄「非核家園」，又給企業界澆一盆冷水。賴清德在就職演說中稱希望台商回台，卻無意改善台灣供電不穩問題，要企業放心投資 ，無異於緣木求魚。

曾被徵詢擔任行政院長的和碩董事長童子賢，近期頻頻針對核能發表擁護意見，毫不避諱展現自己對核能的立場轉向；經濟部長郭智輝日前拜會國民黨立委們提及能源問題，更認為核能是乾淨能源，種種跡象都讓人認為，民進黨政府對於核能的態度有可能鬆動。

企業界對於穩定供電的需求強烈，除了電力要足夠，更要穩定，但自4月花蓮強震以來，各地停電、跳電事件頻傳，雖然台電始終不認為是缺電，但看在企業界眼裡，豈能不憂心忡忡。

賴總統在就職演說中強調，為了供電穩定會推動第二次能源轉型，發展多元綠能 、智慧電網，強化電力系統的韌性，絕口不提核能；卓榮泰在行政院長的交接典禮上，則說出「我們追求的非核家園，永遠是我們不可放棄的目標」，立場更為明確，又走回擁抱「神主牌」的老路。

問題是，賴總統在就職演說才說「持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資，根留台灣。」只是擴大投資，加上政府力推的電動車、AI運算、晶片製造等產業，都需要大量電力，產業高速發展，電力需求勢必大增，以現階段的能源供應狀況來說，根本跟不上。

除了穩定供電，企業更關注的是淨零轉型的目標，但這兩點，若是脫離了核能，幾乎就是不可能的任務，死抱著非核家園神主牌，要企業如何能放心？更遑論擴大投資。

2018年的公投，通過廢除電業法的「2025非核家園」條款，政府卻不認帳，堅持推動「非核家園」的目標不變，當時已罔顧民意，現在面對企業界的訴求，政府難道仍要充耳不聞、無動於衷嗎？

政府一再強調，備轉容量率維持高檔，代表台灣根本不缺電，就算有跳電停電，也只是設備問題。然而，現在不缺電的表象，只是建立在大量的火力發電上，再生能源發電量遠落後目標，堅持排除核能，要民眾用肺發電，電價又要調漲，不只謀財、更是害命。