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克服腦麻病痛 蔡東霖苦讀畢業獲頒屏大之光

記者劉星君／屏東20日電
屏東大學國貿系蔡東霖（中）曾獲總統教育獎，畢業典禮獲校長陳永森（右）頒發屏大之光，父親蔡易達、母親王淑萍陪同領獎。記者劉星君／攝影
屏東大學國貿系蔡東霖（中）曾獲總統教育獎，畢業典禮獲校長陳永森（右）頒發屏大之光，父親蔡易達、母親王淑萍陪同領獎。記者劉星君／攝影

屏東大學國際經營與貿易學系畢業生蔡東霖克服腦性麻痺病痛與障礙，每學期保持班上前5名，曾獲總統教育獎，昨在畢業典禮獲頒屏大之光，他的母親王淑萍4年來全程陪讀，感謝校方安排愛心宿舍，「像家一樣溫暖」，校長陳永森頒獎時紅了眼眶，被東霖的學習精神感動。

王淑萍說，因住高雄通學不便，決定讓孩子住校，感謝校方對特教學習政策與環境支持，愛心宿舍都是無障礙空間，東霖安心念書。

蔡東霖的手無法握筆寫字，打字需特殊輔具鍵盤及洞洞板，王淑萍製作溝通板、透過注音拼音溝通，東霖的雙腳很厲害，用平板打字，特製的滑鼠軌跡球、按左右鍵，打報告等都難不倒。

東霖的爸爸蔡易達說，兒子也修讀資訊系及資工系課程，未來朝資訊及AI方向發展，對機器人開發有興趣，希望能開發AI輔具，造福更多身障者，家人全力支持兒子做喜歡的事情。

畢業典禮播放介紹影片，影片中東霖用腳在平板上打字，跟大家說「我要畢業了，這四年系上老師、同學都很好，謝謝老師同學」校長陳永森當年是總務長兼主秘，協助東霖安排無障礙環境，看到東霖畢業，他也感動得哭了。

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