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聯合報社論／蔡英文教育成績單 願景皆用大撒幣收尾

聯合報社論

2016年蔡英文就任總統，人民期待她解決問題，她也承諾「為年輕人打造一個更好的國家」。當時，她對於教育只有一句話：「我們僵化的教育制度，已經逐漸與社會脈動脫節。」8年後攤開蔡總統的教育成績單，教育環境顯然毫無改善，反而把教育推得離社會更遠；除了課綱內容去中國化，她更破壞學術倫理、摧折大學脊梁，連中小學教師都因教學環境惡化而發出「仇師毀校」的抗議。

蔡英文曾多次高談宏大的教育願景。2012年首次競選總統，她提出「10年政綱」，其中教育篇就詳列了13項政策主張。2016年再度競選總統，她又提出教育政策的四項目標與六大方向。然而，從幼托公共化、高中職全面免試、擴大高教公共化、調整課綱課程、雙語教育到改革學用落差等主張，如今不是跳票，就是扭曲變形。

因此，到了2023年她任內最後一個教師節時，蔡英文盤點幾年來政府為教師做的三大政績，竟然是「班班有冷氣、生生用平板」，以及前瞻計畫提升學校軟硬體設施。最後，還有專為賴清德選情鋪紅毯的高中職與私大學費大補貼。總之，任何教育願景，最後都以教育大撒幣收尾。

仔細檢視蔡英文的教育政績，她將被載諸台灣教育史冊的，絕對不是冷氣、平板和前瞻計畫，而是對教育與學術的戕害。其中，大撒幣或可為民進黨賺進一些青年選票，但新課綱卻為台灣打造了一整個失根的天然獨世代。卡管案和林智堅論文抄襲案，全面反映了蔡英文對於學術自主與學術倫理的不在乎，也完整說明了她對於大學教育與國家學術發展的態度。

2016年蔡政府執政，新教育部長潘文忠上任，次日即以程序不正義、參與代表性不足為由，宣布廢止馬政府時期通過的社會科、國文科微調課綱。三年後上路的108課綱，歷史大幅裁減中國史，並以東亞史取代中國史；國文則刪去多數經典古文，包括顧炎武的《廉恥》，新課綱因此被批評為「無恥課綱」。去中國化的新課綱，讓學生對中華民族的歷史記憶被滌除，文化傳承被虛無化，國家認同的內涵則被偷天換日。

蔡英文對歷史、文化與認同的教育改造，如果是一場無聲的政變；她對大學的箝制、對學術的鞭撻，就是一場慘烈的對抗。為不讓管中閔上任台大校長，府院黨三位一體，史無前例地動員整個國家機器，行政、立法、司法、監察四權竭其所能，加上綠營學者、媒體、名嘴和網軍側翼合圍剿殺，校園腥風血雨。最後折損3位教長，管中閔才滿身傷痕上任。蔡英文雖然鎩羽，卻毫無保留地示範了政治黑手箝制學術自主、製造校園寒蟬的惡例。

為挺林智堅的抄襲，蔡英文不惜再度舉全黨之力對抗台大，儘管林智堅在兩所大學的碩士論文都被判定抄襲，蔡英文仍然堅挺到底。她輕蔑知識社群，踐踏學術倫理，侮辱了多少辛勤苦讀坐穿書海的博碩士生。翻開林智堅的論文，每一頁都抄滿綠營學閥開山立派，販賣學術名器，廣納政治門徒，晉成國師的事略。 

2015年的最後一天，蔡英文向1000多位博士、教授、校長、院士組成的「學界後援會」公開承諾，會給學術最自由的獨立空間，學術界人士對政府施政作最嚴厲監督，也不用怕被政治追殺。她強調，讓學術知識分子受到政治壓力、面對司法追殺，是一個國家應該覺得羞恥的事情。8年過去，蔡英文和民進黨已被牢牢釘在教育的恥辱柱上。（轉載自聯合報）

蔡英文 林智堅 民進黨

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