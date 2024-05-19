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銀髮族玩3C防失智 恐陷「手機成癮」

記者賴昀岫／台北19日電
3C成癮不止出現在青少年族群，近年也開始往高齡的光譜移動。示意圖。記者曾原信／攝影【作者：游艾玲，日期：2024-05-19，數位典藏序號：20240518233018765】
3C成癮不止出現在青少年族群，近年也開始往高齡的光譜移動。示意圖。記者曾原信／攝影【作者：游艾玲，日期：2024-05-19，數位典藏序號：20240518233018765】

3C成癮不止發生在青少年族群，近年不少長者學習使用電腦、手機後，將3C產品當作「活化腦部」的工具，認為玩俄羅斯方塊、線上麻將，可以幫忙動腦預防失智症，卻因整天坐著不動，也未有正常的人際互動，反而出現「成癮」現象，專家觀察近年約有1成的長者，因手機成癮而就醫，台灣邁入超高齡化社會該人數恐會再增加。

根據2022年老人狀況調查報告，65歲以上有使用網路比率，在5年間由27%增至由50%，而65歲以上每天或幾乎每天使用網路的民眾中，有47%會玩線上遊戲、聽音樂、觀看影片。

近期有位年近七旬的奶奶，出現食欲、活動力以及視力衰退等症狀，女兒擔心症狀是失智的前兆，帶著媽媽來就醫，結果一問之下，奶奶為了「健腦」預防失智症，整天用手機玩俄羅斯方塊，玩遊戲時坐在沙發一動也不動，連三餐都變得不定時，後來開始接受治療，並走出家門開始參加活動後，就逐漸改善食欲不振、活動力低迷等症狀。

振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋說，長輩3C成癮的背後，多伴隨孤單、憂鬱、認知功能下降，特別是退休族，生活沒有重心，有時候被迫幫忙帶孫，當管教的方式與兒女不同，反而使雙方關係變得疏離，內心孤單且匱乏，3C成為他們躲藏的去處，她認為，台灣將邁入超高齡化社會，未來長者3C成癮的問題可預期會增加。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說，長輩3C成癮現象並不普遍，特別是長輩多有數位落差，若能被好好引導長輩使用3C，如拍影片分享生命經驗等，可幫助增加社交，可達到預防失智等目的。

長輩3C成癮的背後，恐藏有孤單、憂鬱、認知功能下降等問題，據衛福部調查，65歲以上長者，常會有做事提不起勁、無法控制憂鬱等症狀，衛福部心理健康司長陳亮妤表示，衛福部高度重視老人憂鬱的議題，去年主動在社區篩檢65萬人，其中有4000人轉介治療，先前衛福部推出青年免費諮商服務，但對高齡者不是有效的方針，但長者信任醫事人員，喜歡去診所或衛生所等地，預計今年將針對該特性推出老人憂鬱症改善方案。

俄羅斯 退休 心理健康

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