助長輩重拾性福 新竹榮家打造榮莒室2.0

新竹榮家推出榮莒2.0方案，定期辦講座、設置情趣用品販賣機，強化心理健康及兩性課程，正視長輩性需求。（記者蘇健忠／攝影）

三年疫情 期間，榮家發生的兩個事件可能讓大家印象深刻。除了桃園榮家秋節火辣熱舞，退輔會主委馮世寬於2021年在新竹榮家成立「榮莒室」，直面長輩的性需求。不過，全國首創的榮莒室推動逾一年，至今僅五人申請使用。榮家不氣餒，啟動「榮莒室2.0」，舉辦講座、設置情趣用品販賣機，繼續讓長輩性福。

「每個年齡層都有性需求，不是年齡響鐘一到就瞬間消失。」新竹榮家主任白恩惠說，2021年5月三級警戒，同年10月，退輔會啟動榮莒案，初期就以設置獨立空間，滿足長輩性需求為前提。

成立前，進行問卷調查，雖半數住民拒答，但回收問卷中，多數認同滿足性需求，可降低對女住民或工作人員的騷擾或金錢交易，也期盼能有「多元性活動」滿足親密關係。白恩惠說，性對長輩來說，多數難以啟齒，實際上他們都渴望親密關係。

榮莒室希望讓沒有獨立空間的長輩，可有妥適的「性抒發」，榮莒室設在新竹榮家主建物旁的百年建築中，穿過禮堂及工作人員休息室後，就是全台唯一的榮莒室。

外觀如同宿舍大門，但門外放了一張男女相依偎的情境海報，門後是簡易的休憩空間，像舊式旅館格局，一張床旁擺著木製雙人椅，正對面是電視，電視櫃則擺著八○年代女星的寫真照。

床頭呼叫鈴 隨時提供協助

白恩惠說，電視打開就是彩虹頻道，榮莒室看似是「類摩鐵」，但其實提供住民獨立空間，來到榮莒室不一定要揪伴，不希望自己享受「性」的時光被室友打擾也能進來。榮莒室與旅館最大的差異，是床頭櫃上有個「呼叫鈴」，按下後工作人員能馬上提供救護。

不過，榮莒室推動超過一年僅五人申請使用。白恩惠說，榮家約400多名住民，不是每個長輩都能正視「性」事，特別長輩過去生活經驗中，談「性」幾乎等於禁忌，即使有配偶也不敢表達需求，就怕被冠上「色」、「老不修」等標籤。

定期辦講座 教健康性觀念

榮莒室乏人問津，白恩惠和榮家工作人員察覺，不是設置房間就能達到目標，而是應建立健康的性觀念，於是啟動「榮莒室2.0」，定期辦講座，設置情趣用品販賣機，同時教長輩怎麼用情趣用品，如因應目前生理狀態，撫慰器搭配潤滑液才安全等。

舉行講座，許多住民好奇參與，上課後陸續有人投幣購買情趣用品。有位住民買了之後說「我沒有要用」，但表示喜歡用品的形狀，要放在房間做擺設，看了心情能變好。榮家還購置ＶＲ，讓長輩可以看想看的電影，如果要看「謎片」，也能滿足需求。

住在新竹榮家的91歲余奶奶（左）戀上92歲的趙爺爺，兩人交往不到一年就閃婚。（圖／新竹榮家提供）

談性難啟齒 渴望親密關係

年初，新竹榮家幫一對90歲住民辦了榮家成立70年來第一場婚禮，91歲余奶奶戀上比她大一歲的趙爺爺，兩人交往不到一年，決定「閃婚」。紅線緣起於疫後，榮家恢復活動，兩人同桌吃飯，聊天發現有許多共同興趣愈走愈近。有天爺爺跟奶奶說：「我想一輩子照顧妳」，雙方子女認識後結婚。

白恩惠說，親密關係是人類基本欲望與需求，即使年長，也是不容忽視的一部分，避而不談反而增加問題，榮莒室邁入2.0，未來也將滾動式修正，期待各界別當長輩都沒有需求，而是正視需求才是正解。