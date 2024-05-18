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食安五環破功 蔡政府為德不卒

記者陳雨鑫、賴昀岫／台北18日電
食安事件連環爆，專家指出政府過度倚賴業者「自主管理」，應適度收回對業者的信任。（圖／台中市食安處提供）
食安事件連環爆，專家指出政府過度倚賴業者「自主管理」，應適度收回對業者的信任。（圖／台中市食安處提供）

近半年來，進口蛋保存期限爭議、國產豬肉檢出瘦肉精西布特羅、蘇丹紅辣椒粉遍地開花、日本小林紅麴原料致腎臟不良反應，再到寶林茶室食物中毒造成4死，食安事件層出不窮。8年前混油等食安事件震驚社會，蔡政府因此提出「食安五環」，如今遭質疑形同虛設，專家批評，「需要打掉重練」。

專家指出，食藥署未列管中小型企業、邊境管理人力不足、源頭管理未落實、食藥署業務以藥為重，食品僅由三級單位「食品組」管理，且現行食品政策多由農業部主導、食安辦功能不彰，皆導致食安五環未發揮應有的效果。

台大食品安全與健康研究所教授吳焜裕表示，食安五環的架構是「管大不管小」，資本額3000萬元台幣以上食品業者依食安法被嚴格管控，但台灣40多萬家食品業者，中小型企業，甚至微型企業占大多數。

綜觀過去發生的重大食安事件，除了混油事件涉案的是大企業，塑化劑、毒澱粉或標示不實的胖達人事件，都是中小型業者。食安五環中，「自主管理」為一環，等於政府的嚴格管控手段不會直接伸向中小型業者，而是採取「信任制」，由食品業者自主管理。吳焜裕直言，食安事件不斷發生，這一份信任勢必要妥適地回收。

吳焜裕說，食安五環中的「源頭管理」，一直被認定是邊境，蘇丹紅事件在源頭管理上確實有疏失，但台灣邊境人力長期不足且缺乏效率，食藥署年初赴澳洲考察，台灣邊境一人承擔抽驗量是澳洲的五倍，加上一人多工，影響邊境管理效率。

成大食品安全衛生暨風險管理研究所所長陳秀玲說，蘇丹紅非首次出現，邊境管理僅看「有檢出」與「未檢出」，而未檢出取決於儀器的極限值，食藥署是否有必要跟進國際，採購敏感度最高的儀器，否則仍會讓低劑量蘇丹紅，持續成為下個食安風暴。

食品藥物管理局升格為食藥署，但未將食品與藥品各自獨立，食品管理僅由三級單位「食品組」管理，且現行食品政策許多由農業部主導，如食品中農藥殘留，先由農業部訂出建議，再由食藥署舉行專家委員會，討論是否通過。

食藥署並沒有獨立的評估審查機制，吳焜裕認為，台灣如果注重食安，應設置獨立機構。而行政院食安辦公室雖於2013年成立，每年僅開會三至四次，並沒有實質獨立單位的作用，對現況來說「功效遠遠不夠」，也不足以管理食安。

邊境食品檢驗比一比 （製表／陳雨鑫）
邊境食品檢驗比一比 （製表／陳雨鑫）

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