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船模實驗室動土 蔡英文宣告國艦國造決心

記者王勇超／高雄17日電
蔡英文總統（左三）16日到高雄市興達港主持「國家船模實驗室新建工程」動土典禮，宣告國艦國造決心。（記者劉學聖／攝影）
蔡英文總統（左三）16日到高雄市興達港主持「國家船模實驗室新建工程」動土典禮，宣告國艦國造決心。（記者劉學聖／攝影）

蔡英文總統昨上午到高雄市茄萣區興達港旁的工地，主持「國家船模實驗室新建工程」動土典禮。蔡英文說，國家船模實驗室預計在2027年啟用，可解決台灣新式船艦在國外協助測試時產生的生產期程及資安外洩問題，可將最關鍵的船艦試驗工作留在台灣，宣告國艦國造決心。

蔡英文說，台灣是具獨特魅力海洋國家，擁有豐富海洋資源與文化，推動國艦國造，提升海洋能量及強化海洋實力，以符合國家生存、安全與發展所需。

高雄是台灣造船產業重鎮，擁有頂尖造船技術與專業人才與完善的供應鏈，形成完整船舶產業聚落，蔡英文說，她兩年前到高雄見證「船模試驗國家隊」的成立，向各界宣示，會將最重要船艦試驗，留在台灣的決心。昨邁出關鍵一步，見證「國家船模實驗室」的動土。

海巡署2018年起執行「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計10年建造421艘艦艇，國防部「海鯤號」原型艦也下水，全面啟動國防改革，促進船艦研發工作發展，引領船舶產業升級。

蔡英文表示，感謝造船產業先進的支持，共同為海洋事務發展貢獻心力；感謝海委會主委管碧玲率領國海院團隊，推動國家的重大建設。未來將為台灣水面和水下載具，建立起完整的驗證能量，提升船艦設計與製造能力。

蔡英文 供應鏈 國防部

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