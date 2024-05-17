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美國爆乳牛禽流感 醫促台灣酪農場應嚴防

台灣新聞組／台北17日電
美國發生全球首例乳牛感染禽流感事件，部分市售乳製品中雖檢出病毒殘粒，但均無致病活性，將進一步研究分析，以確保食品安全。示意圖。（美聯社）
美國發生全球首例乳牛感染禽流感事件，部分市售乳製品中雖檢出病毒殘粒，但均無致病活性，將進一步研究分析，以確保食品安全。示意圖。（美聯社）

全球首見乳牛感染高病原性禽流感H5N1，疑因帶病毒的野鳥傳染給乳牛後，再於牛群中傳播，並出現首起牛傳人感染。台大兒童醫院小兒部主治醫師黃立民表示，禽流感H5N1毒性強，「台灣位在候鳥遷徙路徑上，酪農場應做好防護。」

感染症醫學會秘書長黃建賢說，禽流感H5N1原是在禽鳥間傳染，哺乳動物中本來就有豬隻等部分物種，可能受到感染，但未曾有傳染給牛的紀錄，如今發生跨物種感染，顯示病毒已經發生突變，必須看致病力及嚴重程度，可能可以感染給更多物種，但以目前傳播情況來看，還沒有發生人傳人情況。

對於美國已有一名農場工人染病，黃建賢指出，以往禽流感就會在養雞場發生傳染給人的狀況，推測這次農場工人也是同樣受到大量病毒暴露才會感染。

黃建賢提醒，民眾若前往疫區，應避免接觸禽鳥類或哺乳動物，尤其應避免前往牧場等地方。

「（禽流感）在乳牛身上是滿特別的。」公衛專家何美鄉表示，當地認為病毒已在乳牛間傳播一陣子了，但尚未有資訊顯示病毒容易在人類之間傳播，現階段應持續觀察病毒變異狀況，監測是否演變為重症。

黃立民表示，在台灣，以往H5N1多經由接觸候鳥，或其排泄物中的病毒傳染給雞、鴨等禽類，美國出現乳牛感染禽流感，並出現首例牛傳人個案，由此可見H5N1傳染範圍廣，可以傳染給牛隻或任何哺乳類動物，研判傳染原因為酪農場占地廣，乳牛的飼料、乳腺遭到H5N1感染所致。

黃立民提醒，乳牛體積大且感染後病情多較輕微，不會如受感染的雞、鴨直接撲殺，酪農場防護措施更顯重要，呼籲農業部應針對全台酪農場制定嚴格防護措施，避免乳牛遭到候鳥的排泄物或接觸而感染，在酪農場的工作人員也應穿好隔離衣等，不要接觸遭感染的牛隻。

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