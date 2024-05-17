教授2次搭錯車 高鐵員工教辨識列車停靠方式

台灣嘉義縣中正大學中文系教授王瓊玲日前母親節 ，搭錯兩次高鐵列車，差點回不了嘉義，臉書 貼文搭錯車經歷，自嘲「高鐵我對不起你！」引起許多網友共鳴、會心一笑；高鐵員工教辨識列車停靠站數碼，避免搭錯車。

台灣高鐵公司去年多項營運指標創歷史新高，運量首度突破7000萬人次、創歷史新高，假日常一位難求；王瓊玲臉書貼文「周日母親節，溫馨無比的日子，我卻陷入慣有的恍惚中。中午搭高鐵，從左營前往嘉義，準備隔天的上課。

車站人潮洶湧，當然買不到對號座。勉勉強強擠上車，千辛萬苦找到立足之地。心想：反正很快就到了，站一下，沒關係。車子開動了，響起悅耳的廣播聲：各位旅客您好！本列車開往南港，沿途停靠台中、板橋....。

「哇~咧~但這種事我常發生，沒啥大不了的。笑一笑，就讓穿高跟鞋的雙腳苦撐到台中吧！好不容易撐到下車，接著，用百米衝刺上下電扶梯、轉換月台。好高興喲！正好有列車要南下。亡羊補牢，無縫接軌，損失不大！關門前，我快步一閃，閃進車廂。火車開動了，悅耳的廣播聲再響起：各位旅客您好！本列車開往高雄左營，中途沒有停靠任何車站...。這下子完全傻眼了！嘉義啊嘉義，你在天涯海角嗎？高鐵啊高鐵！我對不起你！若需要補票，我願受罰！」

高鐵員工說，列車停靠站從車次編號，就可以看出玄機，像是「1」開頭車次是直達車，「6」只有苗栗、彰化、雲林不停靠，其他9站都停; 開頭「8」全線12站每站都停。為方便旅客更快掌握乘車資訊，高鐵車站內設有新式旅客資訊系統，方便旅客快速掌握乘車資訊。

高鐵列車緩緩進入月台，在車門處或月台上旅客資訊系統，都可以清楚看到每列車車次編號，車次號碼內行人一看就能看出玄機，因為光從數字開頭「1、6、8」就能看出停靠模式。