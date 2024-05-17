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國債新高 每人背債27.4萬 藍委：蔡留畢業禮

記者陳儷方、屈彥辰／台北17日電
國債鐘負債創紀錄 資料來源／財政部、立委李彥秀辦公室
國債鐘負債創紀錄 資料來源／財政部、立委李彥秀辦公室

財政部近日公布最新國債鐘，平均每人負債27萬4000元(台幣，下同，約8522美元)創歷史新高，遭立委砲轟國債鐘破表；不過，財政部晚間火速發布新聞解釋，至5月10日止國債鐘每人負債增加是因為短期資金調度的結果，今天就會還掉480億元短期債務，人均負債將降至27萬2000元，平了歷史紀錄。

財政部強調，嚴格管控年度歲入歲出差短及債務規模，落實財政紀律，債務比率自2012年高峰的36.3%逐年下降至2023年的28.3%；同時，歷來國庫第一、二季除了要撥付各機關日常支出外，還須撥付中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款、健保補助費等，再加上5月上旬前，陸續撥補台電現金增資股款1001億元，需以短期融資因應，導致國債鐘略升。

國民黨立委李彥秀昨天表示，國債鐘負債創紀錄，財政改善成神話，是蔡英文送給台灣人民畢業禮物。卸任前，蔡英文政府財政改善繳出完全不及格的成績單。

根據國庫署5月10日資料，「中央政府債務未償餘額」為台幣6兆4128億元，其中一年以上債務未償餘額5兆9938億元，一年以下債務未償餘額4191億元，平均每位國人債務負擔高達27.4萬元。李彥秀指出，「中央政府債務未償餘額」以及「平均每位國人債務負擔」雙雙創下歷史最糟糕的數字，不僅打破去年5月紀錄，與去年底相比，平均每人債務負擔，更從25萬飆升至27.4萬元。

根據財政部統計，去年5月每人平均負債為27萬2000元，昨晚財政部也發出新聞稿表示，今天將再償還一筆400多億短期債務，償債之後，人均負債就「剛好」平了去年的水準。

李彥秀說，「改善財政狀況，實現世代正義，把一個更好的國家交到下一代手上」，是蔡英文2016年就職演說的承諾；行政院長陳建仁更在4月18日說：「經濟穩健成長，帶動稅收持續增加，以及政府落實各項支出檢討的情況下，國家財政持續改善。」但顯然都不敵國債鐘破表的事實。

政大財政系系主任陳國樑也質疑5月10日其實還有發行一筆80億元的公債並沒有計入，如果加計，中央未償債務餘額在蔡英文任內，已突破6兆元「里程碑」。財政部官員解釋，此筆公債為自償性，依法不計入統計。

財政部長莊翠雲昨在立院答詢回應，國債鐘負債數字的確寫下歷史新高，但是「浮動性」與「變動性」，5、6月綜所稅以及營所稅稅款進來，「就會優先還債，讓國債鐘數字往下降。」另外，6月還會執行2024年度的債務還本計畫。

李彥秀也提醒，過往經驗，5月底的確是當年度國債的高峰，但與去年同期相較，今年還沒到5月底就已經寫下歷史新高。

國債 財政部 蔡英文

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