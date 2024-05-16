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台灣缺兒科住院醫師 衛福部祭加薪 醫學會：吸引力不大

台灣新聞組／台北16日電
圖為小兒科診所。(記者余承翰／攝影)
圖為小兒科診所。(記者余承翰／攝影)

年輕醫學系學生不想選兒科，各大醫院無法招募足額兒科住院醫師，為提高招生率，衛福部醫事司公布「兒科住院醫師留任獎勵計畫」，每月最多加薪1萬元(台幣，以下同)。不過一名第二年「不分科住院醫師」（PGY）表示，兒科受訓四年，多拿48萬元，但如果選對科別，當上主治醫師後，可能兩、三個月就賺回來，如果不是對兒科領域充滿熱血，誰會在乎這點蠅頭小利。

近幾年來，各醫院在招募兒科住院醫師時，遭逢重大困境，幾乎沒有醫學中心可以順利招滿。醫事司副司長劉玉菁表示，這一、兩年兒科住院醫師總額約在130人，但最後僅能招收六、七成，希望藉此提高招收率，並強化留任率。

「兒科住院醫師留任獎勵計畫」對象為領有醫師證書，並在醫院執業登記者，其身分為去年八月後在職的PGY兒科組醫師，以及第一至三年兒科住院醫師。兒科組醫師完成九個月的兒科訓練課程，並進入第二年兒科專科訓練者，可獲九萬元留任獎勵費；如果完成兒科專科訓練後，兒科住院醫師每年獎勵12萬元。

兒科醫學會理事長倪衍玄表示，近年來兒科住院醫師招收遇到困難，今年甚至招不到百人，一個月多1萬，只是「加減」，對年輕醫師吸引力應該不大，但這也代表政府有心改善兒科醫師人力不足困境。

不過有不分科住院醫師表示，兒科住院醫師月薪約12至13萬元，原本就低於外科及其他科別，加上這一萬，真的沒有什麼吸引力。四年多出48萬，買不到生活品質，更換不到更好的人生。

這名年輕醫師表示，台灣少子化，兒科客源逐漸減少，加上小朋友診治及處理難度較高，醫師還得處理家長們的情緒問題，想選兒科的人真的成為稀有動物，再加上人力缺乏，夜間值班頻率高，難怪選兒科的醫師愈來愈少。

衛福部幫住院兒科醫師加薪，部分醫院也自力救濟，台北榮總從6月起優先幫內、外、婦產、兒及急診等五大專科住院醫師每月加薪6000元，採滾動式檢討。院長陳威明表示，如果其他專科亦有招募住院醫師困難，也會比照辦理，以確保醫療品質與病人安全。

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