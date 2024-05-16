蔡政府10大民怨 核能議題與電價列首位

民進黨政府2020年至2024年高聲量民怨話題前十名。圖／取自TPCC台灣議題研究中心

蔡政府將卸任，TPOC台灣議題研究中心整理2020年到2024年蔡總統第二任期正負聲量前10名。這4年來，「執政高聲量民怨話題」第一名是「核能／能源議題與電價」；「高正面聲量話題」第一名則是「防疫 成績」，遙遙領先第二名。

根據TPOC台灣議題研究中心整理，民進黨 政府2020年至2024年高聲量民怨話題前10名，第一名「核能／能源議題與電價」，負面聲量則數達到312萬8305筆，第二名為「疫苗 採購／疫苗接種」298萬6156筆，第3名則為「台海戰爭與和平」，總聲量210萬9245筆。

其他依序是「萊豬進口」、「論文抄襲／學倫爭議」、「缺蛋爭議」、「詐騙猖獗」、「台美關係」、「黑道／黑金治國」、「NCC爭議與中天關台」。

若再細看負面聲量討論話題，第一名的「核能／能源題與電價」，討論話題包含2021年的513、517大停電檢討，以及核2核3延役時，經濟部長王美花稱「燃料池滿無法再用」。今年電價調漲時，王美花喊話「不應以漲電價為由漲物價」也是負面聲量熱門議題。「台美關係」負面聲量較高的包含美參眾議員接連來台，「黑道／黑金部分」討論度較高的是趙介佑、黃承國等人。

針對這4年民進黨政府的「高正面聲量話題」，第一名是「防疫成績」，正面聲量以294萬4716筆居冠，遙遙領先第二名的「提升台灣國際能見度」84萬6313筆、第3名的「發放振興券」26萬7735筆。

其他正面聲量則依序是「推廣農漁產品銷售」、「支持半導體產業」、「青年安心成家與居住正義」、「推動國防自主與國防產業」、「推動0到6歲國家一起養」、「力挺中華職棒」、「力推18歲公民權」。

「防疫成績」聲量最高，包含完成疫苗意願登記、政府民間合力防疫、政府爭取疫苗等。國際能見度方面，蔡總統見2022年美國前國務卿龐培歐，2021年國慶主題「2021民主大聯盟世界加好友」也獲得高聲量。農漁產品部分則包含芭樂銷美、台灣水果在東京奧運登場等。