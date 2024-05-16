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童子賢：美國盛產天然氣 核電仍占近2成

記者鍾張涵、應翠梅／台北16日電
和碩聯合董事長童子賢。(記者陳易辰/攝影)
和碩聯合董事長童子賢。(記者陳易辰/攝影)

和碩董事長童子賢前天直言，天然氣市場價格受到國際強權操控，20年來一直來起伏激烈，價格波動幅度超越石油；「說是俄烏戰爭造成價格起伏，只有一半道理」，「另一半是責任，這個責任是想規畫天然氣發電占台電達50%的人，難道沒有注意過國際價格趨勢嗎？」

童子賢說，世界各國，忌憚天然氣價格高昂且起伏很大，不敢將天然氣規畫為主要能源，包括盛產天然氣的美國，自己都仍然保有19%的核能發電。他認為，台灣能源規畫者必須重新深思核能的低碳、廉價、韌性等優點。

童子賢也點出天然氣三個缺點：一是排碳與燃煤同樣很嚴重；二是成本高昂，價格起伏比石油大，石油價格起伏很少達三倍，而天然氣一遇歐洲冷冬預測就三、五倍的在漲價，因此曾被法國總統馬克宏與德國總理蕭茲批評是無良商人，美國總統拜登也曾批評說天然氣商人「賺得比上帝還多」。

第三個缺點是天然氣難以大量儲存，因此台灣安全存量有限。「不一定需要真的發生戰爭，只要離岸數百公里海上封鎖，所有一周一次運載天然氣的船不能靠近，十天左右，台灣發電的天然氣就會用罄」。

童子賢過去一年來針對核能議題發表多次言論，去年3月自嘲吃了「誠實豆沙包」，指出台電加上中油的虧損已超過國防預算，應檢討能源政策。甚至公開場合出示台電公告的即時發電量，指政府重押綠能「賭太大」，台積電的晶圓製造與中鋼的煉鋼高爐，都需要穩定的電力，若陰天沒太陽就停電，晶圓製造與融化的鋼都會報廢在生產線上。

「台電虧損，經濟部說這是俄烏戰爭導致價格暴漲，社會大眾含含糊糊就混過去了。」但童子賢指出，「這個虧損跟能源的長期決策有關。就像家裡長期燒妙管家小瓦斯罐來煮菜，一年下來會發現燃料價格是好幾倍」。

童子賢說，將天然氣發電比重拉高，是財務災難的開始，現在面臨2025年要繼續關掉核三，具體實現非核家園，表面上理想性很高，但是太陽能發電與風力發電占據廣大國土，而且天然氣與綠能價格超過核能1至2倍，而煤炭空汙嚴重。整個發電的能源選項，使得用電的價格、品質、排碳、韌性都進入更嚴峻的挑戰。

天然氣 石油 綠能

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