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準經長：核電由多數人決定 透露賴指示「能源政策立即檢討」

記者王千豪／台北16日電
準經濟部長郭智輝15日低調拜會立委，被問到賴政府核能政策，表示「核電部分由多數人同意做決定」。(本報資料照片)
準經濟部長郭智輝15日低調拜會立委，被問到賴政府核能政策，表示「核電部分由多數人同意做決定」。(本報資料照片)

總統當選人賴清德五二○就職，能源政策是否鬆動備受關注。準經濟部長郭智輝昨天低調拜會立法院經濟委員會的立委，與會人士關心新部長對核電的態度。根據多位藍營立委轉述，郭智輝認為「核能是乾淨的能源」，他並允諾上任盡速盤點能源政策，也會向賴清德報告，整體討論後再調整。

郭智輝繼日前拜會民進黨立委後，近日陸續拜會國民黨立委，昨天低調現身立法院，據了解，他已拜會多位經濟委員會的立委，至少包含經委會召委楊瓊瓔，以及立委陳超明、呂玉玲、張嘉郡、謝衣鳯、鄭正鈐等人。

楊瓊瓔轉述，她直球對決當面詢問郭智輝，賴政府是否還堅持非核家園？「環境基本法廿三條」仍明定政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標，若使用核電的話，是否規畫改變？郭智輝表示，「核電部分由多數人同意做決定」，郭也透露，有接獲總統（指賴清德）指示，「能源政策跨部會要立即檢討」，郭也允諾立委，經濟部的業務，能做一定會立刻做。

楊瓊瓔詢問，現在能源配比有問題、台電財務長期虧損、民眾及產業界都憂心電力是否能穩定供應，以及綠電發展不如預期且成本太貴等問題，上任後是否優先檢討能源政策？郭智輝當面允諾，大家對能源很關心，經濟部一定會討論，盡速解決問題；他承諾會強烈要求台電「妥善率要做好」。

據楊瓊瓔轉述，郭智輝拜會時還稱，準行政院長卓榮泰有講到要做「行動內閣」，會在「法」的框架之內找尋新的辦法，解決問題。

呂玉玲提到，她詢問郭智輝對於核能的看法，核能是否屬於綠電？郭智輝答說「核能是乾淨的能源」。呂接著表示，乾淨的能源就是綠電，但郭仍未鬆口，僅強調「核能是乾淨的能源」。呂玉玲也向郭智輝表示，能源政策如果有不妥當的地方就要調整，現在能源配比20%是綠電，但到目前為止都不及一成，所以綠電沒辦法穩定，能源政策就應適時調整。郭智輝回答，他會跟賴總統報告，大家做一個整體的討論再調整。

謝衣鳯向郭智輝詢問，去年經濟成長不好，沒有預計缺電的問題，但今年綠能發展不夠，再加上出口比較暢旺的情況下，會不會發生電力不夠的問題？郭智輝表示「會降低發電成本」。謝衣鳯說，重啟核電會全面降低發電成本，到底是不是重啟核能？郭智輝沒有明說。

張嘉郡表示，她覺得郭智輝部長非常親切、理性，希望大家一起為國家產業、經濟發展努力，不要浪費太多時間在意識形態。

賴清德 綠能 國民黨

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