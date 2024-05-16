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大鵬灣、東北角、北海岸…觀光海域生態壓力大

記者胡瑞玲、潘欣中、游明煌／台北16日電
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、東北角、北海岸為生態壓力最高的前3名，其中北海岸萊萊地質區發現有廢棄漁網纏繞珊瑚。(圖／綠色和平提供)
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、東北角、北海岸為生態壓力最高的前3名，其中北海岸萊萊地質區發現有廢棄漁網纏繞珊瑚。(圖／綠色和平提供)

海洋景觀與海洋生態為台灣重要觀光資產，綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現因人為活動頻繁，海洋生態壓力高的前3名海洋觀光區分別是大鵬灣、東北角、北海岸。綠色和平呼籲，立法院應加速審查海洋保育法，建立監測與管理系統，維護海洋生態。

綠色和平盤點澎湖國家風景區、大鵬灣國家風景區（含小琉球）、東北角國家風景區（含龜山島）、北海岸國家風景區、東海岸國家風景區及墾丁國家公園沿岸等6大海洋觀光據點，透過2023年船舶自動辨識系統（ＡＩＳ），累計兩億筆數據，以船舶行經海域的距離、船舶出現的次數、船舶穿越所經的時間長度等三種方式調查。

根據ＡＩＳ數據顯示，大鵬灣、北海岸、東北角等三海域生態壓力較其他海域大。以船舶行經距離來看，全台平均值為1.71公尺，北海岸高達8.27公尺、東北角8.3公尺、大鵬灣7.21公尺；船舶出現次數，全台平均1.46次，北海岸2.13次、東北角2.01次、大鵬灣2.46次。

船舶穿越所經時間，全台平均為59秒，北海岸324秒、東北角297秒、大鵬灣358秒。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，上述三海域不僅是海洋觀光重鎮，也是重要漁場，除具備珊瑚、潮間帶、潛海熱泉等生態系，也涵蓋鯨豚洄游與聚集地。

嘉義大學生物資源學系暨研究所副教授邱郁文指出，各種船舶對海洋生態都會產生不同程度的影響，像是船舶引擎聲及螺旋槳轉動聲，都會干擾海洋生物的通訊、導航及獵食行為。船舶可能與海洋生物如海龜、鯨魚等發生碰撞，導致傷害或死亡；船舶燃料泄漏及油汙染也會對海洋生態造成嚴重破壞，此外燃料燃燒產生二氧化碳等溫室氣體，加劇氣候變化，對海洋生態系統造成負面影響，如海平面上升或海洋酸化等。

李于彤表示，海保法原訂2021年完成立法，但經歷3年延宕，今年初進立院審議，目前雖有逾15個版本提出，但均有將分級管理納入，初步規畫海洋庇護區可分為核心區、緩衝區、永續利用區三類，能完整保護海域及海洋生物，因此呼籲立院盡快審查通過海保法，從根本建立一套制度，運用分級管理，讓海洋資源使用與生態達到平衡。

長年投入環境永續公益活動的台灣潛水公司執行長陳琦恩說，墾丁每年有數百萬遊客，帶來龐大的垃圾量，還有漁民捕魚的漁網，不可能要求每個人都守法，喜的是淨海觀念漸普及。

漁民則說，有時整個海面上都是廢棄物，造成捕魚困擾，對他們而言，壓力很大，更何況是魚，「廢棄漁網和廢棄物是造成很多魚和海龜死亡的原因之一」。

台灣6海洋觀光區生態壓力 製表／胡瑞玲
台灣6海洋觀光區生態壓力 製表／胡瑞玲

觀光 庇護

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