台灣代理孕母將合法化 同婚、單身女性、不孕症適用

修法延宕多年，衛福部版「人工生殖法草案」14日出爐，代理孕母合法化，明訂申請代孕資格，以及代孕女性條件，如立法上路，台灣將成為亞洲第一個中央立法代孕合法的國家。示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)

歷經兩場國健署公聽會、一場立法院公聽會，衛福部國健署昨天終於預告「人工生殖法」草案，最大亮點為代理孕母合法化，不孕症異性戀夫妻、男同志 伴侶均可申請代孕，單身女性、女同志伴侶也適用人工生殖。國健署副署長魏璽倫表示，泰國 、以色列採取相對程度的開放代孕，如果該草案完成三讀，台灣將成為亞洲第一個中央立法代孕合法化的國家。

對此，婦女團體強烈反對，台灣女人連線理事長黃淑英表示，行政部門預告內文中明確傳達支持代孕的態度，雖禁止商業代孕，但仍忽略對弱勢女性剝削的問題，不可在內閣轉換期間無視民意、蠻橫通過。

藍白立委則表示讚許，國民黨立委陳菁徽表示，衛福部版本非常前瞻，可以說是部長薛瑞元卸任前，給予求子等待多年的民眾一分最溫暖的禮物。30年來持續推動代理孕母的立委陳昭姿說，期盼即將就任新閣揆的卓榮泰盡速審議，將草案送至立法院，下個會期加速審查，讓該法及早上路。

●擴大適用 納同婚等三族群

部版人工生殖法修正草案強調，截至2022年，全球至少17個國家立法施行代孕生殖，藉由代孕生殖技術協助不孕症夫妻或男性同志伴侶一圓求子夢。

據了解，台灣已有不少夫夫家庭遠赴海外「求子」，地點包括美國、喬治亞、泰國、中國，但費用昂貴，以美國為例，代孕費用約20萬美元，約台幣五、六百萬起跳，且寶寶出生後，如何搭機返台，入境身分及相關文件相當繁複，不是一般民眾所能處理，必須委託代辦機構，所費不貲。臨床醫師估計，如果部版草案順利立法、上路，台灣代孕全部費用約台幣100萬元。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，草案嚴格限制「欲委託代孕生殖」資格，包括妻子無子宮、女同志伴侶雙方皆無子宮、子宮先天性異常、免疫疾病等原因無法懷孕，或因懷孕或生產有嚴重危及生命之虞，以及受術配偶雙方均為男性的同志伴侶。另參考歐洲人類生殖及胚胎學會建議及台灣收養實務經驗，在委託配偶中，至少一人年齡需未滿50歲。

草案嚴格規範代理孕母資格，需具有台灣戶籍，以免因為非法居留或於台灣無長久居住事實，導致跨境代孕糾紛，侵害代孕子女權益；此外，需年滿20歲、未滿40歲，確保生理健全、心理成熟，避免高齡生育風險。

●代孕生殖 最多以一次為限

婦女團體批評代孕將使得子宮工具化，為此，修正草案參考以色列規定，最多一次為限；醫療機構施行代孕生殖時，每次植入以單一胚胎為限，以避免減胎手術及降低懷孕生產風險，維護代理孕母健康與權益。

部版草案明文「禁止商業代孕」，參酌美國作法，可提供營養費，並負擔檢查、委任律師、保險 、心理諮商、交通、工時損失、產後護理等必要費用。執行前，需先開立代孕費用專戶，代理孕母完成人身保險投保後，才可執行代孕生殖。