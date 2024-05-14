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山地印象音樂會挨批刻板印象 台原民怒：誰跟你閒暇都在天籟般歌舞？

記者林佳彣／台北即時報導
台北市立國樂團發布道歉聲明稱已做修正 ，售票網文案雖已刪除，但是臉書粉專4月15日發布海報，仍有「每每節日、工作或閒暇時，總以天籟般的嗓音及歌舞來自娛及娛人」等用詞。(取自臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin 」)
台北市立國樂團發布道歉聲明稱已做修正 ，售票網文案雖已刪除，但是臉書粉專4月15日發布海報，仍有「每每節日、工作或閒暇時，總以天籟般的嗓音及歌舞來自娛及娛人」等用詞。(取自臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin 」)

台北市立國樂團周日舉辦售票音樂會，然而主題「山地印象」與節目介紹提及生性粗獷豪邁等用詞挨批，有臉書粉專諷號稱台灣第一個專業國樂團，卻在售票文案發布大剌剌的原住民族刻板印象，就連台灣當代原民藝術家優席夫也發聲，「又來了，真的是夠了！」北市國事後發布道歉聲明，強調已做修正；粉專上月貼文仍被發現海報未改。

臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin 」版主Ispalakan Umav指出，北市國2024年推出作品名稱「山地印象」（此為1991年作品），內容直接針對原住民族刻板印象描述。

節目介紹提及，「居住在台灣的16個原住民族......他們生性粗獷豪邁，樂天安命；每每節日、工作或閒暇時，總以天籟般的嗓音及歌舞來自娛及娛人。三位作曲家親遊阿里山或多年蒐集......一場原味十足的『山地印象』，您非聽不可。」

Ispalakan Umav直言，北市國是不是以為原住民的職業叫做Alin或張惠妹？到底誰「節日、工作或閒暇時」「總會」跟你在那邊「天籟般的歌舞表演」？很遺憾該團體反映著，到今天，原住民族在某些人眼中還是被遊歷、被蒐集、被片面印象，並被加以消費上菜產出的客體。

她說，售票頁面的文案似乎因為發現被罵而改過一次，但沒有多做說明，依然保留原住民有事沒事總在歌舞表演這種描述，建議好好改正所有刻板印象用詞、說明道歉。

粉專2篇貼文經轉發共逾180次，有人直指文案「充滿刻板印象、標籤歧視」、「都在台灣生活那麼久了，還不懂平等尊重不同族群」、「現在還有人在用山地？」、「為什麼我們一定住在『山地』？」、「阿美族跟達悟族就不住山裡」、「粗獷豪邁、樂天安命太片面」。

北市國發布道歉聲明，感謝各位的提醒與指正，有關5月19日音樂會節目文案撰擬思慮不周，深感抱歉；也強調已做修正 ，引以為鑑，未來規劃相關節目時亦會事先諮詢相關專家學者，避免誤解再次發生。

台北市立國樂團的「山地印象」音樂會文案挨批原住民刻板印象。(取自臉書粉專「每天來...
台北市立國樂團的「山地印象」音樂會文案挨批原住民刻板印象。(取自臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin 」)
臉書粉專版主Ispalakan Umav發現，臺北市立國樂團修改售票網文案，卻仍...
臉書粉專版主Ispalakan Umav發現，臺北市立國樂團修改售票網文案，卻仍保留原住民歌舞表演等描述。(取自臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin 」)

原住民 臉書 阿里山

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