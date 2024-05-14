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台灣小米無預警大換血 台籍高層團滅

記者陳昱翔／台北14日電
圖為小米各式智慧家電。(圖／小米台灣提供)
圖為小米各式智慧家電。(圖／小米台灣提供)

陸系品牌廠小米旗下台灣分公司昨天傳出人事大地震，以台籍業務總監蔣坤揮為首的相關人馬據悉均已離職，傳將改由小米總裁兼任品牌經理盧偉冰的嫡系子弟兵接手相關職務，未來台灣小米在台的市場策略與布局是否異動，引發市場高度關注。

針對台灣小米高層全數換血，台灣小米官方回應證實，近期有關台灣小米內部人事調動的消息，公司確實已經進行了一系列的調整，以更好地應對市場變化和公司發展需求。

據悉，過去十年來，台灣小米均以台籍總監和副總監做為在地掌舵手，這波人事大地震後，目前台灣小米除區域業務外，在高階業務與管理層方面幾乎呈現「團滅狀態」，未來新上任的陸籍總經理與副總經理將直接向盧偉冰報告。

由於小米過去相當仰賴台籍幹部在台灣市場進行布局，確實也見到不錯的成效，若包含小米旗下眾多子品牌在內，小米在台灣的智慧手機市占率排行第4，僅次於蘋果、三星、OPPO等大廠，如今人事政策卻360度大轉彎，引發外界議論。

業界人士指出，台灣雖然很小，但智慧手機市場競爭異常激烈，加上兩岸特殊的政治關係，在台經營陸系品牌並不容易，但小米在台灣的銷售表現可圈可點，甚至許多台灣人都會購買小米的行動電源、家電等，品牌基礎厚實。而小米這次人事異動，也可能是為了讓大陸總部與台灣分公司進行資源整合與策略同步，直接派陸幹赴台，從另一個角度而言，也是展示小米對台灣市場的企圖心與布局力道，有望比以往更加強烈。

台灣小米表示，公司感謝蔣坤揮在過去的任期中，對公司所作出的貢獻，他的努力和領導為台灣小米帶來了許多成果，而這次人事調動是小米在穩健發展的基礎上做出的戰略性調整，公司堅信這將有助於更好地應對市場挑戰，實現公司的長期目標。

小米 地震 三星

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