我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

指標有聲音... 北藝中心「Publicloooooop」冷知識解謎

記者邱書昱／台北即時報導
回路廊帶的實體，同樣也是斗大的印上Publicloooooop。(台北表演藝術中心)
回路廊帶的實體，同樣也是斗大的印上Publicloooooop。(台北表演藝術中心)

一名台灣民眾日前到台北表演藝術中心時，意外發現告示牌上的「參觀回路」英文，竟是Publicloooooop，中間連續六個o太過搶眼，民眾搞笑地邊唸出發音邊錄影並放上社群平台，引起不少人轉發。北藝表示，刻意設計成六個o是唸出的聲音可創造回音的曲折感，而「參觀回路」四個中文字，象形上總共有6個口。

這個有趣的小巧思，立刻吸引不少民眾留言，直呼「這樣才有回回回回回回的感覺」、「藝術無所不在」。也有人更拍出回路廊帶的實體，同樣也是斗大的印上Publicloooooop。

北藝表示，指標設計由台灣設計師聶永真操刀，不同於台灣人習慣的文字指標說明，設計師以圖像取代文字作為通用語言，將「大劇院」（梯形）、「球劇場」（圓形）、「藍盒子」（方形）結合相對應的形狀。

除此之外，北藝說，圖像還有像是有腰身的「花生小姐」是女廁標示，直筒腰的「吐司先生」是男廁標示，還能觀察如果「花生小姐、吐司先生」越外八代表不相鄰，當雙腳越內八，代表距離廁所越近。也有兩顆圓滾滾眼睛瞪大的是一樓廣場的小戲台，還有親子環抱的哺擠乳室。

台北表演藝術中心不只是看戲的空間，其實也是一座大型實境解謎現場，北藝介紹自製的解謎遊戲「電波試煉」，民眾只要使用手機感應NFC貼紙即可進入遊戲，尋找場館一、二樓室內外公共空間共16個心靈感應關卡與一場終極試煉。

同時，今年新推出「語音導覽」是由金馬、金鐘影后—謝盈萱，以及知名建築師龔書章錄製，深入淺出介紹這座獨特建築。

圖像還有像是有腰身的「花生小姐」是女廁標示，直筒腰的「吐司先生」是男廁標示。(台...
圖像還有像是有腰身的「花生小姐」是女廁標示，直筒腰的「吐司先生」是男廁標示。(台北表演藝術中心)
指標設計由台灣設計師聶永真操刀，以圖像取代文字作為通用語言。(台北表演藝術中心)
指標設計由台灣設計師聶永真操刀，以圖像取代文字作為通用語言。(台北表演藝術中心)

親子

上一則

飛兒前主唱Faye涉誣告案 與陳建寧在法院「合體」

延伸閱讀

柯文哲不只三大案還有第四案 蔣萬安：釐清與解決問題

柯文哲不只三大案還有第四案 蔣萬安：釐清與解決問題
紐約大都會歌劇院走過疫情幽谷 掌門人求變迎轉機

紐約大都會歌劇院走過疫情幽谷 掌門人求變迎轉機
夫妻合拍AV慘遭性騷 「暗黑界IU」女優身份曝光

夫妻合拍AV慘遭性騷 「暗黑界IU」女優身份曝光
網紅疑嘲笑資源班 律師怒：到底給孩子什麼樣的價值觀

網紅疑嘲笑資源班 律師怒：到底給孩子什麼樣的價值觀

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華女過街被撞飛身亡 路人護身報警 肇事駕駛鎖定西裔子

華女過街被撞飛身亡 路人護身報警 肇事駕駛鎖定西裔子