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國衛院追蹤10年研究：空汙增中風死亡率

記者鄒尚謙／台北14日電
除了傷肺，空汙還會傷心，國衛院十年長期調查證實，PM2.5與肺癌、肺阻塞、中風、慢性心臟疾病等息息相關，減少空汙，就可降低死亡率。圖為高雄林園石化工業區。(本報資料照片)
除了傷肺，空汙還會傷心，國衛院十年長期調查證實，PM2.5與肺癌、肺阻塞、中風、慢性心臟疾病等息息相關，減少空汙，就可降低死亡率。圖為高雄林園石化工業區。(本報資料照片)

空汙不僅影響環境，對於民眾健康威脅，遠超過一般人想像。國家衛生研究院昨公布一項長達十年的追蹤研究報告，結果顯示，除了肺癌之外，細懸浮微粒（PM2.5）也與慢性阻塞性肺病（COPD）、缺血性心臟病中風等慢性疾病息息相關，此外，肝癌患者如持續暴露於空汙環境，存活率更低。

國衛院國家環境醫學研究所研究員陳裕政指出，該研究分析2007年至2017年台灣本土空氣品質，以及民眾健康狀況，結果發現，PM2.5濃度從31.7微克／立方公尺降到21.47微克／立方公尺，肺癌、肺阻塞、缺血性心臟病、中風等四大疾病死亡率顯著下降。

報告顯示，隨著PM2.5濃度下降，肺癌死亡率下降4.26%，COPD下降6.91%，缺血性心臟病下降6.56%，而中風下降幅度最為明顯，達7.31%。

陳裕政表示，民眾如經常暴露在細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、臭氧、二氧化氮、二氧化硫及一氧化碳等空汙環境中，不論短期、長期，皆會增加心肺疾病死亡風險，關鍵在於空氣汙染提高細胞發炎反應，進而影響到全身器官，並加速原本疾病的惡化速度，提高死亡率。

國衛院研究也發現，糖尿病患對於PM2.5相當敏感，如果長期暴露此空汙中，將出現腎臟過濾功能變差、視網膜病變、蛋白尿增加等三大風險。再者，空汙還影響肝癌患者存活率，在調整粒狀汙染物、交通汙染物等因子後，肝癌患者預後、死亡均受到負面影響。

此外，比較PM2.5濃度從32微克／立方公尺，以及25微克／立方公尺等兩個環境，生活在空汙較嚴重的老年人，其握力下降1.7%、肌肉量減少1.3%，而體脂肪卻增加2.4%。

「PM2.5降至年平均12.5微克／立方公尺是黃金交叉。」陳裕政指出，只要空汙程度下降，健康成本也會跟著下降，在經濟資源有限的狀況下，只要降至12.5微克／立方公尺，減量成本、健康成本均將達到最大效益的數值。若要達到聯合國永續發展目標Green等級，則須減量到年平均12.1微克／立方公尺。

可歸因PM2.5之慢性病死亡率 資料來源／國衛院、家庭醫學與基層醫療
可歸因PM2.5之慢性病死亡率 資料來源／國衛院、家庭醫學與基層醫療

心臟病 中風 空氣汙染

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