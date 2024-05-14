我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

要五毛給一塊？京華城案3疑點 柯市府勝訴仍送容積獎

台灣新聞組╱台北14日電
北市議會京華城案專案調查小組13日首次開會，發現有三大疑點待釐清；圖為施工中的京華廣場。(記者胡經周／攝影)
北市議會京華城案專案調查小組13日首次開會，發現有三大疑點待釐清；圖為施工中的京華廣場。(記者胡經周／攝影)

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨閉門會議，釐清柯市府決策轉彎過程時發現三大疑點，包括京華城沒提容積獎勵，市府卻送出價值台幣百億的容積，及訴訟中、市府勝訴後，容獎討論沒暫停還繼續。小組質疑，柯市府有兩次煞車機會卻沒停止，整個程序猶如「失速列車」，下周將邀當時參與會議的專家學者訪問與求證。

此外，民眾黨主席柯文哲日前遭前幕僚張益贍爆料，擔任市長期間常用「簽公文」名義支開隨扈、私見財團老闆，多次會見威京集團主席沈慶京。民眾黨發言人戴于文昨回嗆，「名嘴推論非常粗暴，根本就是惡意栽贓，毫無邏輯可言。」柯也反批，說話要有證據。

京華城調查小組召集人游淑慧說，市府送了七冊京華城容積案相關資料，昨天會議釐清決策轉彎過程，發現三處疑點相當奇怪。

游說，京華城2020年3月17日送陳情信到市長室，盼保留560%容積率與逾12萬平方米樓地板面積，並未要求市府給予容積獎勵與後續送修正細部計畫，只提到30%容積轉移，且容移是買來的，所以沒爭議，後來卻是「要五毛給一塊」。

游也指出，柯市府2020年6月20日專家學者會議中，4人中有3人提到市府正和京華城打行政訴訟，「這是第一個煞車點，若7月就有結果，為何要一邊訴訟、一邊討論京華城補救措施？」

另外，2020年7月中旬市府打贏官司，游質疑，照理京華城陳情應毋須理會，但第二個煞車點市府也沒踩住，細部計畫送到都委會以一般都市計畫繼續審，主委、前副市長彭振聲僅在裁示拿掉「補救」二字，程序繼續走，京華城要求最高20%容獎全到手，柯市府竟也照單全收，猶如「失速列車」。

民眾黨人士表示，事實如何以調查小組共同決議為準，蔣萬安提交監察院的報告，也指京華城案審議過程嚴謹把關，無瑕疵之情事。

針對北投士林科技園區地上權案屢遭質疑，柯昨晚開直播說，自己的態度從頭到尾一致，就是會議紀錄、錄音檔全部上網，但不可選擇性公布，很多議員不知道實情，看到新光人壽發表意見，其實北市府都沒有採用。

柯文哲

上一則

祖孫3屍命案 滅門女婿伴屍多日稱「思考人生」

下一則

黑白集／別只是護航、帶風向 綠色監委該查誰藏電

延伸閱讀

京華城容獎840% 柯市府補償惹議

京華城容獎840% 柯市府補償惹議
徐巧芯案延燒黃呂錦茹 藍北市黨部：勿政治操作

徐巧芯案延燒黃呂錦茹 藍北市黨部：勿政治操作
北士科地上權、京華城容積率案 柯文哲列貪汙被告

北士科地上權、京華城容積率案 柯文哲列貪汙被告
也是震災戶…立大功的花蓮特搜犬小組將搬新家

也是震災戶…立大功的花蓮特搜犬小組將搬新家

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…