我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

苗栗特殊學校啦啦隊在美國發光 勇奪ICU世界啦啦隊特奧金牌

記者范榮達／苗栗即時報導
國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌， 縣長鍾東錦等人今天在縣府接見表揚。(記者范榮達／攝影)
國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌， 縣長鍾東錦等人今天在縣府接見表揚。(記者范榮達／攝影)

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌，縣長鍾東錦看見他們台上5分鐘、10分鐘表演，台下1年辛苦訓練，肯定「你們做到了」！為了自己、學校、苗栗的榮耀，及台灣的能見度。

苗特啦啦隊2020年起參加ICU世界啦啦隊錦標賽特奧組，去年獲得銀牌，今年更上一層樓勇奪金牌，名次公布的一剎那，苗特校長周敦懿及許多學生都開心的哭了，鍾東錦、縣府教育處長葉芯慧等人今天在縣府接見表揚，逐一頒給28名師生，每人5000元獎勵金。

苗特並分享，今年參考去年的經驗及潮流趨勢，以全新的編排參賽，每一項動作、走位、技巧，對學生都是挑戰，經過1年來不斷反覆練習，學校記錄訓練的花絮，特別選用「五月天」的「倔強」當背景音，凸顯堅持、硬頸的精神，終於成功解鎖。

鍾東錦說，苗特師生辛苦的訓練，雖然台上只有短短的5分鐘、10分鐘表演，台下可能要1年，而且幾乎每天不停的訓練，為苗栗、為台灣爭光非常不容易，「你們做到了」！

周敦懿表示，ICU世界啦啦隊錦標賽特奧組今年參賽隊伍特別多，在在顯示推動孩子被看見的路上，成功結合國際教育與特殊教育，做了國民外交，「每個孩子都是我們的驕傲，金牌要歸功他們的努力，我們也要學習他們的全力以赴」，希望有更多人的支持，只要給他們機會，持續被看見展能。

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌， 縣...
國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌， 縣長鍾東錦逐一頒發獎勵金。(記者范榮達／攝影)

上一則

原拒出席賴清德520就職 蔣萬安改口：若能調整行程就參加

下一則

南一中垂死老榕 中醫投藥回春 農業局：若有效會推廣

延伸閱讀

抗通膨首選？Nvidia超猛 開始搶了黃金的光彩

抗通膨首選？Nvidia超猛 開始搶了黃金的光彩
退休生活／海外養老 有5項隱藏費用

退休生活／海外養老 有5項隱藏費用
美國飛虎隊友好協會 漫遊飛虎將軍故居 收穫滿滿

美國飛虎隊友好協會 漫遊飛虎將軍故居 收穫滿滿
台變裝皇后妮妃雅美國奪冠 賴清德讚母親的愛與支持

台變裝皇后妮妃雅美國奪冠 賴清德讚母親的愛與支持

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光