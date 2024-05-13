苗栗特殊學校啦啦隊在美國發光 勇奪ICU世界啦啦隊特奧金牌

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌， 縣長鍾東錦等人今天在縣府接見表揚。(記者范榮達／攝影)

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌，縣長鍾東錦看見他們台上5分鐘、10分鐘表演，台下1年辛苦訓練，肯定「你們做到了」！為了自己、學校、苗栗的榮耀，及台灣的能見度。

苗特啦啦隊2020年起參加ICU世界啦啦隊錦標賽特奧組，去年獲得銀牌，今年更上一層樓勇奪金牌，名次公布的一剎那，苗特校長周敦懿及許多學生都開心的哭了，鍾東錦、縣府教育處長葉芯慧等人今天在縣府接見表揚，逐一頒給28名師生，每人5000元獎勵金。

苗特並分享，今年參考去年的經驗及潮流趨勢，以全新的編排參賽，每一項動作、走位、技巧，對學生都是挑戰，經過1年來不斷反覆練習，學校記錄訓練的花絮，特別選用「五月天」的「倔強」當背景音，凸顯堅持、硬頸的精神，終於成功解鎖。

鍾東錦說，苗特師生辛苦的訓練，雖然台上只有短短的5分鐘、10分鐘表演，台下可能要1年，而且幾乎每天不停的訓練，為苗栗、為台灣爭光非常不容易，「你們做到了」！