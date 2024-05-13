南一中垂死老榕 中醫投藥回春 農業局：若有效會推廣

台南一中勝利路校門口旁榕樹罹患褐根病，去年12月初葉子掉光光，校方準備移除。(圖／台南社大提供)

褐根病入侵台南的校園、公園、行道樹嚴重，有因樹木成特色的街道陷入危機，另不乏人為破壞致樹死亡，對此，市府每年編列台幣500萬元(約15萬美元)健檢5000棵行道樹。而台南一中勝利路旁成排榕樹死到剩兩棵，校門口老榕樹被宣告死亡，但有中醫師投中藥數月恢復生機，有議員建議可結合民間力量救樹木；農業局表示，若有效將進一步推廣。

台南目前行道樹空樹穴4610個，許多是樹木移除後尚未種植。工務局表示，目前行道樹除褐根病威脅，也有人為破壞，原因是影響風水，曾傳出用澆灌熱水燙死樹，因蒐證困難只能呼籲多點公德心，每年健檢樹木發現有危險之虞，就會移除，會再補種並尊重住戶要何種樹木的意願。

南一中東側緊鄰勝利路的圍牆旁，以及大禮堂前種植成排的榕樹，十多年前有榕樹罹患褐根病並陸續死亡，目前僅有兩棵還存活，校門口處的榕樹去年12月間樹葉掉光，因樹幹出現枯黑色，被認為已無生機。

校方準備移除門口榕樹之際，該校家長會副會長也是中醫師朱恩立，投放有滋陰補血功能的熟地，約每兩周投藥一次，春節後吐出綠葉，樹幹黑死色也明顯轉淡，因天氣漸熱，溫補熟地改為涼補「生地」，並加量，綠葉愈來愈多，另，學校人文大樓前的兩棵老樟樹去年長白蟻、樹幹會搖動，經投放川七，目前白蟻消失、樹根明顯堅固。

市議員穎艾達利認為，市府可組任務小組，專家健檢後，結合民間力量，一起尋求解決辦法，若有好方法就應推動，南一中就是成功例子；台南社大研究員晁瑞光說，不知是否和中藥治療有關，若真的有效也提供新方法。