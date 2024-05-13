熊本打造日本竹科 新任知事提議台積設第三座晶圓廠

日本熊本縣新任知事木村敬表示，他將全力爭取台積電在當地設置第三座日本晶圓廠，以將熊本打造為半導體聚落。圖為台積電熊本廠。（美聯社）

台積電 已在日本 熊本縣規劃興建兩座晶圓廠，4月甫上任的日本熊本縣新任知事木村敬11日接受彭博資訊訪問時表示，他將全力爭取台積電在當地設置第三座晶圓廠，並已提議今夏到台積電台灣總部拜會，商討相關事宜，以將熊本打造為半導體聚落。

台積電對此不予回應。雖然木村敬談論的台積電熊本三廠還沒成真，台積電也並未對外正式宣布，但彭博資訊日前報導，台積電正考慮在日本興建第三座半導體廠，這座新廠也是座落於熊本，將製造更先進的晶片。

針對傳聞中的台積電熊本三廠，木村敬說：「我們準備給予全力支持。」他表示，他希望有夠多的半導體相關企業及研究機進駐熊本，以建立類似台灣新竹科學園區的產業聚落，並且希望熊本成為許多源於半導體的產業技術誕生地，包括人工智慧（ＡＩ）、資料中心，以及自動駕駛等。

木村敬在擔任熊本縣知事前，也曾任職日本中央政府。他認為，在商討台積電熊本一廠的籌備過程中，熊本已擁有品質更好的道路與水資源基礎建設，也擁有更能支持國際學校學生的教育體系。

台積電熊本一廠已在2月開幕，預定今年稍後開始量產，熊本二廠預定今年底前開工，這兩座廠均獲得日本政府補助，預料合計聘僱逾三千四百人，而且已經造成當地土地價格飆漲，以及基礎建設投資 大增。九州經濟調查協會估算，這些晶圓廠未來十年將為整個熊本縣貢獻十點五兆日圓（約台幣二點二兆元）的經濟效益。

台積電說明，熊本廠每月總產能將超過十萬片十二吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（ＨＰＣ）相關應用提供四十奈米、廿二／廿八奈米、十二／十六奈米和六／七奈米的製程技術。

木村敬指出，為解決菊陽町這兩座晶圓廠可能面臨地下水短缺的疑慮，各界已開始討論從閒置水壩取水的可能性。半導體廠通常每天使用數千公噸地下水，台積電的日本部門已承諾減少用水量，擴大再生水。