我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

黑白集／政府打詐不力 民眾可被騙但不能說

黑白集
台灣詐騙集團犯罪橫行；示意圖。(本報資料照片)
台灣詐騙集團犯罪橫行；示意圖。(本報資料照片)

一名旅居英國的女子近日發文指在台獨居的老父遭到詐騙，連3000多萬(台幣)房產也不保，報警時又遭冷漠以對，讓她痛訴台灣就是詐騙天堂。詎料，她竟遭親綠側翼及網民大舉出征，質疑該文是「認知作戰，帶風向罵政府的假文章」，她被逼得刪文並關閉臉書，但警方證實確有報案紀錄。問題是，文章消失就能改變政府打詐不力的事實嗎？

諷刺的是，該文在網路瘋傳的同時，政院正喜孜孜地宣布通過打詐新四法，財經名人謝金河立刻貼文指，打詐四法通過後，他一打開臉書跳出的就是冒用他肖像的網路投資詐騙網頁，向來與綠營關係良好的謝金河罕見重話批評：「詐騙橫行是政府不作為所造成！」

許多名人都飽受冒名的詐騙網路投資廣告之苦，政府卻始終拿不出對策，高社經地位者已是如此，更可以想見一般民眾碰上詐騙時的孤立無援。

面對詐團橫行，蔡政府的做法不外乎組成打詐國家隊及再制定或是加嚴法令，但為何仍愈打愈詐？關鍵就在執行力。謝金河疾呼網路投資廣告應實名制，行政院打詐辦公室回應現行依投信投顧法就可要求實名制，如果未依限期改善下架，可處以罰鍰。但實情卻是，刑事局只有勸導，從來沒有裁罰。

投資 臉書

上一則

盧秀燕、江啟臣出席520 朱立倫看國會互動

下一則

男警約少年援交 火速送辦將停職

延伸閱讀

人民日報：美炒作中國產能過剩 是大選候選人策略

人民日報：美炒作中國產能過剩 是大選候選人策略
韓外長明訪中 環時：中日韓峰會將是韓外交糾偏試金石

韓外長明訪中 環時：中日韓峰會將是韓外交糾偏試金石
美軍在菲律賓設中程飛彈 北京：唯恐天下不亂

美軍在菲律賓設中程飛彈 北京：唯恐天下不亂
文章39年前領獎 葉蒨文美照出土

文章39年前領獎 葉蒨文美照出土

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光