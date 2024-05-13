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缺工缺料 衝擊台灣前瞻軌道建設

台灣新聞組╱綜合13日電
缺工缺料問題嚴重，各地公路、捷運工程進度大受影響，前瞻軌道建設更成重災區，屢屢流標影響完工期程，延遲開工及施工，已是通案性問題。(記者葉信菉／攝影)
缺工缺料問題嚴重，各地公路、捷運工程進度大受影響，前瞻軌道建設更成重災區，屢屢流標影響完工期程，延遲開工及施工，已是通案性問題。(記者葉信菉／攝影)

交通缺工缺料問題嚴重，各地公路、捷運工程進度大受影響，尤其政府推動前瞻計畫，軌道建設更成重災區；雙北捷運局都說，缺工缺料導致廠商成本增加及延誤履約風險，廠商不願貿然投標而屢屢流標，延遲開工及施工已是台灣通案性問題。

缺工情形有多嚴重？根據交通部鐵道局統計，去年土木職系職缺缺員情況超過10%，其中負責東部鐵道工程的東工處缺額率更達25%；鐵道局積極設法補充人力，但去年開出8個土木職系職缺，應考人數竟掛零，而且不但招不到人，員工流動率也大，平均每年離職人數逾兩位數。

雙北捷運局均表示，近年受缺工缺料、工資飆漲、台灣多件大型工程同時推出、烏俄戰爭影響物料價格波動等影響，人工、材料、機具等都增加經費，而捷運工期較長，面臨的社經狀況風險較高，種種因素致廠商投標意願變低。

台北捷運局舉例，萬大線二期受缺工缺料影響導致進度延遲還追加220億元(台幣，下同，約6.7億美元)經費；環狀線南北環土建工程計8個區段標，還有3個區段標持續辦理招標，其中CF690B區段標已8次流標。原本預計2028年9月完工的南北環將展延至2031年6月完工。

新北捷運局說，捷運三鶯線先後受一例一休、疫情、缺工缺料等因素影響總時程達58個月；總經費達376.93億元的捷運汐東線，今年3月也流標。

桃園市捷運局也說，除了綠線主線疫情前就完成招標，綠線機場支線工程配合航空城開發計畫，A標有2車站3路線段還在設計招標階段，B標有兩個車站兩個路段流標二次。捷運綠線連同機場支線標案，增加經費約230億元，將向中央爭取補助。

除了軌道建設遭遇缺工缺料問題，非軌道工程也「難逃一劫」。新北市交通局說，板橋區溪北公園、忠孝公園、信義國小及三重區興華公園、信義公園停車場五案停車場，自2020年7月第一次招標起，已流標達六次。

國民黨立委洪孟楷認為，勞動部有意釋放移工配額，或許能挹注部分勞動力，不過要兼顧本勞就業機會；國民黨立委廖先翔說，應盤點台灣重大工程人力需求狀況，適度開放移工補足勞動力。

捷運 疫情 國民黨

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