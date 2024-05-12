遇跟蹤狂5招自保 「馴鹿寶貝」影集揭黑暗人性

民眾遇到跟蹤狂時，馬上撥打110求助；日常要蒐集對方跟蹤的證據作為報案佐證。（聯合報系資料照片）

最近Netflix 影集「馴鹿寶貝」爆紅，劇情真人真事改編，描述男主角被跟蹤狂騷擾的驚悚經歷。劇中，女主角寄出了4萬多封電子郵件、744條推文、46則臉書 私訊，並留了長達350小時的語音留言，頻頻騷擾且語帶威脅，幾乎接近失控狀態。

台灣台安醫院精神科主治醫師許正典表示，女主角的行為像是「執著的恐怖情人」，如影隨形出現在生活中，不僅導致對方的心理壓力，更可能進一步以暴力手段攻擊。現實生活中，確實有許多因跟蹤、騷擾而引發的社會事件，尤其是情殺案件。

2022年6月，「跟蹤騷擾防制法」正式上路，明定跟蹤、盯梢、嘲弄辱罵、要求約會、通訊騷擾、強制送禮、妨害名譽、言語辱罵，這8種樣態都納入受理規範。許正典說，只要被害者感覺到身心恐懼、侵犯個人隱私、影響生活常規，就應該報警處理，避免對方因未被拒絕而有其他遐想。

有些人被搭訕時或騷擾時，第一時間無法確認，很難在沒被冒犯的狀況下做出回應，讓跟蹤狂有「被接受」的錯覺，接著愈來愈多瘋狂舉動。

許正典說，被害者當下可能沒有即時的不舒服，但後續發生頻率、逾矩程度常造成心理不適，診間有許多患者主訴無法入睡、陷入憂鬱及焦慮等煩躁不安，有被監視的感覺。

「馴鹿寶貝」因為男主角一杯茶的善意，讓女主角從瘋狂迷戀轉變為病態占有欲，愈發不可收拾。對付跟蹤狂，許正典說，不要露出過多笑容搭話，避免多餘誤會；若對方出現跟蹤、盯梢、通訊騷擾、要求約會等行為，協請親友幫忙截圖、錄音、舉證等，蒐證作好隨時報警的準備。

遇到跟蹤狂時，保持距離以防對方碰觸或突發襲擊；察覺有人刻意跟蹤尾隨，立刻跑向安全的地方；感覺威脅到人身安全時，請親友陪同回家，立即報警尋求保護。許正典說，安心、安定是讓人得到安全的保障，勇敢拒絕跟蹤騷擾，發現有危險之虞，相信自己的直覺馬上撥打110求助。

民眾遇到跟蹤狂該怎麼辦：

1、不要心存僥倖，相信自己的直覺，向他人求助或撥打110。

2、改變日常作息，例如變換交通工具或路線，可請親友陪同接送。

3、勿隨時在社群上打卡、發布個人動態訊息。

4、告知親友自己被跟蹤騷擾，需要協助。

5、蒐集對方跟蹤的證據，包括自己求診精神科的紀錄，作為報案佐證。