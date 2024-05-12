我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

防憾事無證據 托嬰中心監視影像將強制上傳雲端

記者林琮恩／台北12日電
衛福部預告修正「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，強制要求托嬰中心上傳監視影像至中央建置的雲端空間。圖為示意圖。(記者林伯東／攝影)
衛福部預告修正「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，強制要求托嬰中心上傳監視影像至中央建置的雲端空間。圖為示意圖。(記者林伯東／攝影)

虐嬰事件頻傳，當家長要調閱托嬰中心監視影像時，常遇到影像保存不當或設備毀損，導致無佐證證據。衛福部預告修正「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，一改監視影像由托嬰中心自行保存30天，改強制上傳至中央建置的雲端空間，違者最高可罰卅萬元，最重可廢止設立許可。

不過托嬰團體認為，政府不該把資源疊加在本就設有監視器的托嬰中心，而是應關注兒虐比率更高的居家保母。

現行規定，托嬰中心需設置監視錄影設備，影像保存卅天。但據衛福部統計，2021年至去年6月，地方調查托嬰中心涉兒虐、疑似虐待或不當對待案件共114件，然而2020年至去年11月，監視設備因人為操作不當或損壞共十件、例行稽查發現損毀經限期改善31件。

衛福部社家署長簡慧娟表示，影像上傳雲端，有助於兒虐事件發生時的影像調閱，也保障收托嬰兒與教保人員權利。如果托嬰中心規避、妨礙或拒絕上傳影像，可依兒少權法開罰3至30萬元，並按次處罰，最重可廢止其設立許可。

中華孕嬰童教保聯合總會總會長蔣叔融表示，與居家保母相比，托嬰中心收托兒童遭虐待比率低，不少孩子在居家保母家中受虐、死亡，卻找不到原因，在沒有監視系統的情況下，托育死角多，增強訪視也未必有效。托嬰中心2020年至今發生102件兒虐事件，反觀居家保母同期間發生7000餘件兒虐，政府應把經費花在預防居家保母虐嬰，而不是把有限的資源一再疊加於已經裝設監視器的托嬰中心。

蔣叔融認為，並非反對裝設監視器，而是擔心影像上傳雲端恐有資安疑慮，孩子臉孔在網路上流竄，會讓家長恐慌、不滿，衛福部未提出系統管理權責，將於預告期間向衛福部表達抗議。

簡慧娟回應，居家保母是在家中托育，屬於私領域，不適合裝設監視器，托嬰中心則是相對公開的專業托育場合；未來在居家托育的考核、訪視頻率比托嬰中心更高，不同托育場域應有相應的管理方式。

雲端 資安

上一則

台版星鏈 首枚B5G低軌通訊衛星2026年搭SpaceX火箭升空

下一則

戰或合？民眾黨519遊行牽動2026 藍雙北黨部保持距離

延伸閱讀

虐打上海九旬老人還捲走200萬 保母被判返還本息：錢花完了

虐打上海九旬老人還捲走200萬 保母被判返還本息：錢花完了
預防兒虐新制 保母訪視增至每年6次 遭轟沒配套

預防兒虐新制 保母訪視增至每年6次 遭轟沒配套
居家托育指引5月上路 全日托訪視1年6次

居家托育指引5月上路 全日托訪視1年6次
保母嫌6月大男嬰哭鬧 3天施暴20次

保母嫌6月大男嬰哭鬧 3天施暴20次

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他