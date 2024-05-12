台版星鏈 首枚B5G低軌通訊衛星2026年搭SpaceX火箭升空

台灣國家太空中心（TASA）規畫，最快可望在2026年起陸續發射2+4顆B5G低軌通訊衛星。圖為TASA主任吳宗信。（中央社）

俄烏戰爭打響馬斯克 （Elon Musk）的「星鏈」名號，地球另一端的台灣也正在布局低軌通訊衛星網絡。據國家太空 中心（TASA）規畫，最快可望在2026年起陸續發射2+4顆B5G 低軌通訊衛星，目前預計由政府打造前兩枚，做出技術規格，後四枚由TASA協助民間廠商研製，國安、產業「一兼二顧」。

「我們衛星發展走了30多年，做的都是遙測跟氣象」，台灣國科會主委吳政忠指出，通訊衛星確實比較複雜難做，變革又快，所以國家必須帶頭練兵，這也是政府拍板第三期太空計畫展延至2031年、預算加碼400億元台幣（約12.2億美元）的關鍵之一。

TASA主任吳宗信表示，據最新計畫，若能依照最理想的進程，首枚B5G衛星將於2026年搭乘SpaceX火箭升空，2028年發射第二枚，任務執行期間至少三年，衛星本體是MIT台灣製，關鍵的「Ka頻段通訊酬載」則預計將於今年中公開招標，尋求海外廠商合作，「潛在業者大概有三到四家」，預算經費9億元台幣。

吳宗信解釋，第一枚B5G衛星的通訊酬載之所以要先友岸外包，是因為國內資通訊業者實力是「在地上強」，上太空卻是另一回事，第一次做總需要時間探索、借鏡，目前也規畫，第二枚酬載會由擁有開發地面4G、5G系統能力的工研院，與具備太空領域知識的TASA攜手研製。

至於採公私協力模式的後4枚B5G衛星，吳宗信指出，希望今年可以對台廠發出英雄帖，完成招標作業。

除了馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink），國際間已有不少業者推出低軌通訊衛星服務，台灣也有業者爭取將其落地台灣，但有些東西「咱一定愛靠家己」，吳宗信說，「就不用怕別人不給你」。

B5G計畫是扮演「打頭陣」的角色，吳政忠指出，依照軌道模擬，若只有兩顆低軌通訊衛星，繞地球一圈，行經台灣上空的時間僅差不多3到5分鐘，要實現24小時通訊不中斷，很顯然2+4顆也不夠，台灣至少需120枚才有辦法把通訊韌性建構起來。

「接下來就是把產業也拉進來」，吳政忠表示，事實上不只電子五哥有興趣，許多新創也看見未來10年、20年資通訊商機「會往上面（即太空）走 」。

吳政忠指出，台灣太空地面設備產業現已具相當規模，產值超過2000億元台幣，但衛星製造、火箭發射服務等領域還有很大的成長空間，在地面的、在天上的，台灣都要做，當個能投球、能打擊的「二刀流」棒球選手，台灣就會有自己的主場。

吳宗信強調，未來台灣擁有可以完全自己掌握的低軌通訊衛星網絡，是國家安全、產業發展「一兼二顧」；他也提出國際間出現的新概念，就是將低軌通訊衛星列入新一代公共基礎建設，或許是台灣未來可以思考的方向。