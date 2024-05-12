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考試前拜文昌帝君 最熱門供品是這3樣…拜桂花寓意深

記者林麗玉／台北即時報導
大台北地區求取功名熱門、必拜廟宇之一的木柵集應廟，這幾天也擠滿來求考運的家長及考生。(圖／木柵集應廟提供)
大台北地區求取功名熱門、必拜廟宇之一的木柵集應廟，這幾天也擠滿來求考運的家長及考生。(圖／木柵集應廟提供)

再過不到一周就是台灣的國中會考，從前幾天開始，台北市各大寺廟都湧入許多家長、考生，來幫考生求好考運。大台北地區求取功名熱門、必拜廟宇之一的木柵集應廟，這幾天也擠滿來求考運的家長及考生，主委張敏男建議，家長來拜文昌帝君，可以準備芹菜、蔥、竹筍、菜頭、蒜頭、粽子、發糕、桂花等供品，不過祈福考運之餘，考生還是要定心讀書，好好認真準備考試。

木柵集應廟顧問蔡峻維也觀察，家長最愛的三項必拜供品是包子、粽子跟蔥，幾乎每一位來拜拜的考生家長都會準備，一來是小孩子接受度高，拜完可以直接吃，有吃有保佑，再者寓意最直接，聰明會考上是每個家長的期待。現場觀察也有祭拜文昌外包裝的乖乖，算是新興的熱門貢品，期待考試一切順利。

蔡峻維也建議，其實拜文昌帝君帶桂花來祭拜，桂花的寓意為「發貴」，且桂花是傳說文昌帝君喜歡的花，另外也有「蟾宮折桂」寓意，因相傳月中有桂樹，用以比喻科舉登第，桂樹也算是文昌跟功名的代表植物，甚至還有人考試前，會拿桂葉來過香爐，帶著去考試。

木柵集應廟提到，祈求考運昌隆時可以準備應景供品，如芹菜代表勤勞、蔥代表聰明、竹筍代表順利、菜頭意味著好彩頭、蒜頭寓意會計算、包粽則是能包中、發糕也是期許能高中、油則是幫考生加油、桂花則代表應考得中，信徒可以自行攜帶上述供品來廟裡參拜祈福。

木柵集應廟主委張敏男說，木柵集應廟每到大小考試前，都是要考政治大學的考生必定會來參拜，國中會考結束後還有大學分科考試，廟裡也會再7月6日再舉行一次文昌祈福法會，替考大學跟高普考的考生祈福，屆時歡迎大家共襄盛舉。

大台北地區求取功名熱門、必拜廟宇之一的木柵集應廟，這幾天也擠滿來求考運的家長及考...
大台北地區求取功名熱門、必拜廟宇之一的木柵集應廟，這幾天也擠滿來求考運的家長及考生。(圖／木柵集應廟提供)
大台北地區求取功名熱門、必拜廟宇之一的木柵集應廟，這幾天也擠滿來求考運的家長及考...
大台北地區求取功名熱門、必拜廟宇之一的木柵集應廟，這幾天也擠滿來求考運的家長及考生。(圖／木柵集應廟提供)
大台北地區求取功名熱門、必拜廟宇之一的木柵集應廟，這幾天也擠滿來求考運的家長及考...
大台北地區求取功名熱門、必拜廟宇之一的木柵集應廟，這幾天也擠滿來求考運的家長及考生。(圖／木柵集應廟提供)

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