帝王行人娛樂篇？小丑男斑馬線拋棒玩雜耍 騎士看傻眼

高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。(圖／取自網路社群「社會事新聞影音」)

帝王行人娛樂篇？高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區輕軌一處路口，利用紅燈之際，頭戴小丑帽在斑馬線上玩起空中拋棒雜耍，雜耍時間約25秒，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意才從容離開；警方指，該名男子離譜行徑已違法，可開罰500元。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，地點在高雄市三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，只見一名男子頭戴小丑帽，利用紅燈之際，走到斑馬線中央處，玩起往空中拋棒的雜耍戲。

男子面對眼前的一堆停等紅燈的機車騎士，將手中的三根棒子輪流往空中拋耍玩，耍雜耍的時間長約25秒，結束後，還不忘向一整排「觀眾席」的機車騎士脫帽鞠躬致意，並搶在綠燈亮起前，從容「退場」離開，讓一堆機車騎士免費看了一場小丑表演。

轄區三民二警分局警方指出，經檢視該則影片，這名男子已觸犯道路交通管理處罰條例第78條「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」的規定，可開罰500元罰款。