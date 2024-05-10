臉書「賺黑心錢」 謝金河轟：詐騙橫行是因政府不作為

謝金河再次澄清，「我從來沒有招收股票投資的會員，也不會在Line上隨便跟別人加朋友」，網友如果看到詐騙就幫忙舉報，「也呼籲臉書等平台，不要為了賺黑心錢，做了違背良心的事」。(本報資料照片)

財信傳媒董事長謝金河屢遭詐騙集團 冒名刊登詐騙訊息，多年來屢次澄清，去年底更公開向Google 抗議，今年3月再發聲「為什麼政府一點辦法也沒有」，他昨晚再次在臉書 表示，「詐騙橫行是政府不作為所造成」。

行政院會通過新打詐四法，謝金河表示，他看到媒體用他的名字當標題，「我是網路詐騙最大的受害者之一」。不過，打詐四法通過後，他打開臉書，跳出來的畫面都是他的詐騙廣告，「這些詐騙集團似乎擺明跟著政府對著幹」。

謝金河表示，現在打詐四法通過，重點在於政府的執行力，尤其是對平台業者的廣告刊登，台灣的法律代理人及法律責任，刊登詐騙廣告業主的金流，應該要更進一步規範。

到目前為止，「詐騙最猖獗的都在臉書，很多人鼓勵我直接去告馬克查克柏格」，謝金河表示，但那太過滋事體大，也不見得有效果。「我建議在臉書刊登廣告必須採取實名制」，並交代金流，一旦有人受騙，刊登廣告的平台及廣告業主必須付連帶賠償責任。

「臉書、Line、YouTube或Google至少在台灣要指定負責人」，謝金河表示，這些平台接受詐騙廣告，這是營業行為，不是言論自由，必須受到規範。而政府的打詐必須統籌，不能互推責任，形成三不管地帶。像是數發部、金管會、警政機關、內政部，「大家好像都有責任，最後好像都束手無策，只好互推責任」。