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公司交互掩護進口百噸蘇丹紅辣椒粉 6人起訴

記者張議晨、王勇超／高雄10日電
蘇丹紅食安風暴延燒全台，檢方昨起訴龍海同記負責人李彥廷等六人。圖為南投衛生局日前稽查津棧蘇丹紅辣椒粉下游業者。(圖／南投縣政府提供)
蘇丹紅食安風暴延燒全台，檢方昨起訴龍海同記負責人李彥廷等六人。圖為南投衛生局日前稽查津棧蘇丹紅辣椒粉下游業者。(圖／南投縣政府提供)

龍海同記公司負責人李彥廷被控以親友公司掩護，進口含蘇丹紅色素的辣椒粉到台，還拿合格產品送驗，取信下游廠商，連名廚「詹姆士」都受害；高雄地檢署昨天依違反食安法、詐欺、洗錢等罪起訴李彥廷、大姨子吳正言及前妻吳克敏共六人，檢方建請法院對涉案六家公司科以最重2億元(台幣，以下同)罰金，總額共12億元。

在押的李彥廷、吳正言昨移審後，法院裁定各以200萬及50萬元交保；至於李彥廷胞兄李士銘，因久居大陸未歸台，檢方依違反食安法發布通緝

李彥廷家族在高雄從事食品加工40年，檢調統計，李彥廷近五年靠蘇丹紅辣椒粉，不法獲利約4000萬元，已向法院聲請沒收，若未來法院再科以罰金，估計付出不小代價，家族企業形同瓦解。

據調查，李彥廷在台灣、大陸成立同名的龍海同記公司，李彥廷負責台灣業務，李士銘主導大陸生產銷售，並在台灣以親友名義成立津棧、廣元、佳廣、海順、初衣食伍、釜山、杰展國際等公司。

李彥廷透過旗下公司交互掩護，2020年起從大陸進口含蘇丹紅色素的辣椒粉到台，若被食藥署抽驗不合格退運，同批貨則裝至不同貨櫃，再以名下公司掩護進口出售。

為規避邊境抽驗，李彥廷去年以津棧、廣元公司名義，從大陸龍海公司進口含蘇丹紅色素辣椒粉，經香港公司轉運來台，送驗時由謝姓女倉管挑選未摻有蘇丹色素的樣品送驗。

若有下游廠商自行採驗，李彥廷則指示謝女更換樣品，讓廠商驗不出蘇丹紅成分，成功輸入近百噸違規辣椒粉到台。名下初衣食伍出售的「台灣製」冬菜產品，原料也是自大陸進口，卻假冒為台灣製上架出售。名廚「詹姆士」自創的辣椒粉「詹粉」，原料也採購自李彥廷，害消費者買到大陸製辣粉。

今年3月初，檢調搜索李彥廷名下公司，李彥廷首次交保後馬上與吳克敏離婚，並解掉銀行定存，提領2000多萬元現金藏匿在吳女住處，把保時捷名車寄存在某醫師女密友名下。檢方擔心李彥廷脫產，緊急查封名下1億3480萬元資產。

高雄市衛生局表示，已依食安法累計裁罰7772萬元外，另追查出所產製的冬菜產品涉標示不實罰400萬元，總計行政部分共罰8172萬元。

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