台灣夏天恐長達7個月 「這疾病」要特別注意防範

台灣第一本氣候變遷科學報告8日公布，台灣暖化恐持續到本世紀。疾管署表示，今年特別炎熱，要嚴防登革熱。（本報資料照片）

環境部與國科會發布2024國家氣候變遷 科學報告，台灣暖化將持續到本世紀末，若無法有效控制溫室氣體排放，台灣夏天恐長達7個月。衛福部疾管署提醒，今年確實氣溫更加炎熱，務必注意「登革熱」疫情 。中醫師則說，目前正值清明後、端午 前，要注意「冷熱交替」，否則容易感冒、病毒感染。

台灣第一本氣候變遷科學報告8日公布，環境部與國科會報告顯示，台灣暖化將持續到本世紀末，若無法有效控制溫室氣體排放，台灣夏天恐長達7個月、高溫逾攝氏36度（華氏96.8度）的天數將增加75天。

疾管署發言人曾淑慧表示，根據中央氣象局公布，確實今年的氣候更加炎熱，並且已和氣象局研議相關因應作為，諸多疾病與氣溫相關，尤其是登革熱，但主要傳播途徑為病媒蚊，今年高雄已傳出一例登革熱個案。

曾淑慧說，預估今年後續溫度會持續升高，民眾要儘早注意孳生源的清除，積水容器減量等等。並且針對登革熱疫情前準備，教育訓練、 防治會議等等，目前都已經在進行當中，希望將疫情可以降到最低。

而今年登革熱疫情是否北漂？曾淑慧指出，往年疫情北部並非沒有確診個案，尤其白線斑蚊全台皆有，全台民眾都要注意防範，主要是擔心埃及斑蚊是否會增加，但過往疫情觀察，主要流行區域都在嘉義以南，希望可以從現在開始就將病媒蚊指數降低，各地的疫情不要演變成群聚事件。

中醫師蔡三郎則說，夏天雖要冬病夏治，但天氣炎熱千萬不要補過頭，夏天炎熱會讓人體毛細孔擴張，要注意水分補充，流汗後也不要往冷氣房跑。

蔡三郎指出，近期是清明後、端午前，正是冷熱交替之時，時熱時冷，最容易導致身體無法調節，感冒、病毒感染最容易發生，建議民眾油炸少吃，溫熱食補像是麻油雞也儘量減少，夏天很熱脾胃較濕，飲食上吃清淡一點，較能顧腸胃。