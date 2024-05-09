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台灣醫療院所口罩令5/19起全鬆綁 1265天禁令解除

記者沈能元／台北9日電
醫療照護等機構目前仍維持口罩防疫措施，衛福部疾管署表示，19日起，民眾至醫療、醫事、老人福利等機構，可自行決定是否配戴口罩。(記者林俊良／攝影)
醫療照護等機構目前仍維持口罩防疫措施，衛福部疾管署表示，19日起，民眾至醫療、醫事、老人福利等機構，可自行決定是否配戴口罩。(記者林俊良／攝影)

隨著新冠疫情趨緩，衛福部疾管署昨宣布，專家會議委員參考各國防疫作法，認為目前已無強制配戴口罩的必要性，將「應該配戴」修正為「建議配戴」，5月19日起，民眾至醫療、醫事、老人福利等機構自行決定是否配戴口罩，綜計這次醫療等機構口罩禁令長達1265天。

台灣自2020年12月1日起，針對醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關等八大場域要求強制戴口罩，去年起，公共運輸、生活消費等場域口罩令逐步鬆綁，目前僅剩醫療照護等機構仍維持口罩防疫措施。

疾管署副署長曾淑慧表示，昨召開「衛福部傳染病防治諮詢會COVID-19防治組」專家會議，考量台灣新冠疫情持續穩定可控，且國際間陸續放寬防治措施，決議5月19日起，調整醫療、老人福利等機構為「建議」配戴口罩場所，新制生效後不再強制配戴口罩。在醫療照護機構方面，工作人員仍應遵守相關標準防護措施。

衛福部表示，將增訂「防範呼吸道傳染病，民眾進入醫療照護機構配戴口罩須知」，民眾如有疑似或感染流感、新冠肺炎等呼吸道傳染病，出現流鼻水、咳嗽或打噴嚏症狀，進入醫療照護機構時，於有症狀期間及症狀緩解後五天內應戴口罩；過去一周內曾與感染呼吸道傳染病患者有過密切接觸、本身為免疫力低下，或具流感、新冠肺炎重症高風險者等族群也應戴口罩。

「在醫院開會，我已不戴口罩，因為真的太辛苦了。」新北市立土城醫院院長黃璟隆說，目前新冠疫情並不嚴重，贊成解除醫療院所口罩令，雖然疾管署仍要求有呼吸道症狀、免疫力低下等高風險族群戴口罩，但一般健康民眾、年幼孩童可以不用戴。

黃璟隆說，孩童如長期戴口罩，無法建立身體免疫力，也延長免疫負債時間，不利建立抵抗力；呼吸是身體散熱主要方式之一，天氣炎熱，如戴著口罩，將影響身體散熱效果，易引發中暑、熱衰竭，天氣轉熱後，家長真的不要再讓孩子戴口罩。

口罩 疫情 免疫力

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