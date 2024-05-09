飛金山乘客搶座鬥毆 空姐霸氣勸架 長榮航將給鼓勵

長榮航空5月7日當天BR08航班上爆發一起機上衝突，該班機飛往舊金山，兩名乘客疑似為了座位大打出手，空服員見狀連忙出手制止。(記者甘芝萁／翻攝)

長榮 航空日前一架航班上爆發衝突，該班機飛往舊金山 ，兩名乘客疑似為座位大打出手，所幸三名空服員見狀連忙出手制止，場面非常混亂，甚至其中一名空服非常勇敢擋在兩名乘客中間，盡力把雙方隔開，還差點被乘客拳頭揮中。

據了解，5月7日當天BR08航班上接獲飛機通信尋址與報告系統(ACARS)通報，機上有旅客爭執及互毆情況，需找警察及醫療需求，初步了解是為爭奪一個空位而發生爭執，其中70J旅客想改坐在最後的空位70D，而遭到70E、G旅客阻止，造成不滿而打70E，最後形成互毆狀況，經由機上組員及乘客制止（機上有旅客錄影），機長後發送ACARS要求抵達需要警察及醫療，70E旅客表示要驗傷並控告對方。

航機抵達後，有四名醫療及七名美國海關與邊境保護(CBP )到場，該兩組旅客分別被帶開，因糾紛發生在機上，CBP表示仍需要聯邦調查局FBI後續審問。CBP透過組員取得影片及翻拍組員報告參考，組員按正常程序通關。

長榮航空表示，5月7日BR08台北-舊金山航班於起飛後三小時，一名外籍旅客因鄰座旅客咳嗽感到不適，自行更換至其他座位，但該座位並非空位而遭到另名外籍旅客制止，雙方於溝通中爆發口角並演變為扭打事件。為避免紛爭事件擴大，當班空服員立即按照作業程序積極介入安撫旅客，在鄰近座位旅客的協助下讓事件得到控制，並調整雙方座位至不同區域，以避免衝突再發生。

對於旅客滋擾事件，長榮航空表示，一貫採取零容忍的政策，機長於事發後立即通報舊金山航警，在確保沒有安全疑慮後持續飛往舊金山，航機已平安抵達並由警方將涉及衝突的旅客帶走做後續調查。公司肯定組員對此事件的因應與表現，也持續關心當班組員的身心狀況，後續將給予適當獎勵。