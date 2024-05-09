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黑白集／民進黨調教 台電不愧是「任性電網」

黑白集
台電在桃園頻停電。(本報資料照片)
台電在桃園頻停電。(本報資料照片)

不知道是什麼關卡過不去，桃園市最近掉入「停電」的大黑坑，光4月就停了35次之多，沒有一天是平安順利度過。儘管如此，台電仍然振振有詞，說4到9月本來就是停電高風險期，而且桃園「沒有一戶重複停電」。

能把自己的失職，說得如此理直氣壯，不愧是民進黨調教出來的。所謂「沒有一戶重複」，弦外之音是「人人有中獎機會」，總有一天會輪到你。桃園的用電戶數約130萬戶，一天停個五六千戶，每戶大半年才會輪到一次，已經算你便宜了！

問題是，台電近年砸下台幣5600億元(約173億1178萬美元)，進行「強化電網韌性計畫」，到底打造出什麼韌性電網？沒有！人們看到的是，各種蛇、鼠、鳥、風、樹一觸即斷的電力設備。美其名「韌性電網」，其實是不折不扣的「任性電網」，想停就停，說斷就斷，想跳就跳。

在民進黨調教下，台電除學會鞠躬哈腰，也學會各種政治表演。總經理親赴桃園進行「誓師」，高呼「一日台電，終身台電；支援桃園，立刻執行」；口號喊得熱血，電還是照停。網民譏稱，沒有一戶重複，代表「分區輪流停電」正在實施中。

桃園人要怪，只能怪市長張善政太老實，又不會震怒，台電才會如此不在乎。問題是，台灣有這種「任性電網」，當桃園跳完電，誰知哪個縣市會是下個倒楣鬼？(轉載自聯合報)

民進黨 張善政

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