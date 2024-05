(圖:龍應台基金會提供)

衝突並非不可避免,但「無力感」變成「認命感」更危險。面對未來,態度將決定局勢。

今年第二場不尋常對話,即將在6/12(三)舉行,邀請到曾任美軍駐伊拉克期間指揮官的政治顧問艾瑪‧思蓋,也參與過以巴和阿富汗 的衝突協調及重建。以多年的國際折衝經驗,她將從氣候變遷 的角度切入,探討如何轉化戰爭危機的惡性循環為良性擴散。

【活動訊息】全程英語/同步中譯

被動不能帶來和平

Peace does not come through passivity

艾瑪‧思蓋 Emma Sky(耶魯大學 國際領導中心創始主任)

龍應台(作家)

時間:2024/06/12 (三) 19:00─20:30

地點:政大公企中心 A646 會議廳

報名:https://civictaipei.org/