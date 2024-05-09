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赴陸禁團令不撤 旅行業6/1抗議

記者周湘芸、周佑政、侯俐安／台北9日電

中國大陸日前宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，但台灣赴陸禁團令至今未解。中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁8日表示，總統府秘書長林佳龍近日向他透露，指新政府「5月20日將釋出很大善意」，若沒有善意回應，業者6月1日就會去抗議。對此，觀光署不回應。

據了解，蕭博仁日前與林佳龍通電話，蕭博仁在電話中談及，盼新政府可多協助旅遊業者，林佳龍以過去在政府任職的經驗回應，政府不論過去或未來，都十分關注旅遊產業，有機會當然也希望與對岸坐下來談，同時希望觀光界能在未來觀光政策上，和新政府多討論並給予支持。

蕭博仁指出，旅遊業先前針對解除組團赴陸禁團令發起連署，更揚言20日上街抗議，這個選項從來沒有改過，目前只是暫時改以連署方式，已有8000多名從業人員參與連署。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿認為，旅行業組團赴陸從來就不是交換陸客來台的籌碼，且無論大陸開放窗口大還是小，「勿以善小而不為」，呼籲政府解除組團赴陸禁團令。

台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋說，儘管維持主權是必要的，但換個方式想，美中地緣政治衝突更多，在觀光上卻沒有加以限制，若加速開放兩岸交流，對帶動入境市場會很有幫助。

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