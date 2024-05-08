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支持核三延役 恆春鎮長：童子賢說出地方心聲

台灣新聞組／台北8日電
屏東縣恆春鎮長尤史經表示，核三廠延役是多數恆春人的希望。（本報資料照片）
屏東縣恆春鎮長尤史經表示，核三廠延役是多數恆春人的希望。（本報資料照片）

準總統賴清德即將就任，民進黨智庫副董事長、和碩董事長童子賢拋出核二、核三廠延役，核一、核四廠剷平引進芬蘭OL3（奧爾基洛托核電廠3號機）新型核電廠的建議。屏東縣恆春鎮長尤史經7日強調，核三廠延役是多數恆春人的希望，童子賢說出了在地的心聲。力積電董事長黃崇仁表示，應將核電視為清潔能源，未來改建核四也許還要很久，但核二、核三延役，他也是支持的。

本報系聯合報報導，黃崇仁說，台灣若電不夠用，衝擊最大的有兩個，一是台積電的EUV（極紫外光微影設備）、二是AI資料中心，都是用電量非常大、且當初供電規畫未考量到。黃崇仁也說，支持小型核電廠發展，並開放讓私人企業興建及管理，而不是台電來興建。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，國家能源政策不是任何人說了算，必須有社會共識作為重要基礎，核能安全更是不可或缺，核廢料也需要有具體處置解方。國民黨團書記長洪孟楷認為，民進黨錯誤核能政策造成電力短缺、物價上漲、通貨膨脹，民進黨應去面對，而童子賢過去反核，近年改變想法，是因全球面臨溫室氣體排放、淨零碳排議題，世界各國都開始轉向；如果民進黨要調整能源政策，請先向國人道歉。

核一廠位於新北市石門區、核二廠位於新北市萬里區、核三廠位於屏東縣恆春鎮。台北中國時報報導，恆春鎮長尤史經說，現在有縣市出現供電不穩狀況，如果核三廠可以延役，相信可以緩解供電問題。尤強調，核三廠存在對鎮民有莫大意義，尤其每年逾1億2000萬元台幣回饋金，不僅用在家戶回饋上，對社會福利也是一大助力，如學校營養午餐補助、獎學金等，這對弱勢家庭是很重要的協助，這也是多數在地人希望核三廠延役的原因。

不過對童子賢建議剷平核一、核四廠，引進芬蘭的OL3新型核電廠，卻遭綠盟及專家打臉。報導說，綠盟指芬蘭的OL3成本太貴、技術不成熟，批童言論錯誤百出、天馬行空。清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏認為，台灣目前最急迫的應該是核一、二、三廠延役，因為那在2至3年就可以看到成效，同時讓核四商轉。李敏並指出，目前台灣四處核電廠址可以容納20部機組，但現在只有八組，應該要從現有場址去著手核電的發展，「不必剷除舊的。」

民進黨 賴清德 台積電

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