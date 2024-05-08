海岸退縮嚴重 議員轟台南市府消極養灘

台南市政府大力守護潟湖、沙洲，但環保團體提醒相關方案須考量氣候變遷因素。(圖／台南社大提供)

台南海岸退縮嚴重，從七股潟湖到二仁溪口都明顯後退，多名議員昨質詢說，包括二仁溪口沙洲退後數百公尺，市府要有更積極防護辦法；水利局表示，今年持續投入1200萬元抽沙養灘，以及設置竹椿等以自然為本的工法，也投入經費改善沙洲、潟湖的防護工法。環團提醒，相關方案要考量到氣候變遷 因素。

水利局長邱忠川指出，台南海岸段分6個區段，包含雙春、北門海埔地、北門潟湖至七股潟湖、頂頭額汕至曾文溪口、曾文溪口至安平商港、安平商港至二仁溪口，今年投入1200萬元持續抽沙養灘、竹椿、沙腸袋以疏濬潟湖及沙洲復育，也投入300萬元針對將軍溪口至曾文溪口辦理海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫研究案，調查分析地形水深變遷、海岸漂沙、海岸侵蝕成因，透過數值模擬方式，改善防護工法。

南市水利局在議會定期會業務報告，市議員郭鴻儀、穎艾達利、周嘉韋質詢都關心台南海岸的防護及沙洲復育，指近年來海岸不斷退縮，青山港汕及網仔寮汕、北門潟湖去年都被颱風的長浪突破，沙洲流失，潟湖也有陸化之虞，希望有更積極的守護動作。

郭鴻儀認為，二仁溪口沙洲流失嚴重，已退後數百公尺，早期高於海面約2公尺的崗哨碉堡，在漲潮時已沒入海中，應拿出對策；邱忠川說，水利署第6河川分署將在北岸養灘，改善沙洲流失問題。

穎艾達利表示，去年投入經費2600多萬元，今年減少了，「是不做了嗎？」並只疏濬2萬立方公尺，根本太少了，應加強疏濬，防潟湖陸化及利於船筏通行；邱忠川答詢說，台江國家公園也編列1200萬元守護網仔寮汕，會用最適合的工法防護海岸。

台南社大研究員晁瑞光說，過去水利單位委託專家做了許多研究，但目前氣候變遷已過了拐點，未來會更嚴重，研究案也應考量到氣候的因素並做調適。