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蔡英文出席力挺…台大政經學院爭議聲中揭牌

記者李芯╱台北7日電
台灣大學6日舉行國際政經學院揭牌典禮及徐州路校區再造計畫啟動儀式，蔡英文總統(左六)、台大校長陳文章(右六)與富邦集團董事長蔡明忠(左五)等人合影。(記者蘇健忠／攝影)
台灣大學6日舉行國際政經學院揭牌典禮及徐州路校區再造計畫啟動儀式，蔡英文總統(左六)、台大校長陳文章(右六)與富邦集團董事長蔡明忠(左五)等人合影。(記者蘇健忠／攝影)

台灣大學新設「國際政經學院」昨天揭牌，蔡英文總統出席。該學院在規畫期間就遭外界與台大師生質疑會排擠校內資源、有政治力介入，甚至是蔡英文「政治遺產」，將成為她蔡卸任後的第一份工作。台大校長陳文章昨強調，不會請蔡英文擔任教授，僅會邀約演講，更絕對不會成為政府官員的旋轉門。

台大依照「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立國際政經學院，未來校址選在台大徐州路校區；10年經費28.5億台幣(約8737萬美元)，企業占14.25億台幣(約4368萬美元)，另一半由國發基金提供。今年2月教育部核定籌設前，外界及校方就議論紛紛。

台大師生質疑，具審議功能的管理、監督委員會恐有政治力介入，且因國際政經學院課程性質與社科院系重疊，恐排擠社科院資源。台大公共事務研究所所長王宏文去年10月在校務會議中表示，國家重點領域產學合作及人才培育創新條例規定產學教師聘任與審查不受「大學法」限制，但希望國際政經學院師資聘任、不續任及解聘仍要符合「大學法」規定，以維護台大學術自主獨立，也建議不要排擠到社科院資源。

陳文章致詞表示，台大聘任老師都須經三級三審制度，程序非常嚴格，國際政經學院絕對不會如外傳成為政府官員的旋轉門。他還說，不會請蔡英文總統擔任教授，但會邀請她到學院演講。

針對外界疑慮，教育部長潘文忠日前曾表示，該學院基於創新條例設立，由國家發展基金支持，不會動用任何教育和學校資金。

台大國際政經學院規畫開設政治經濟、財金、領導與管理等三大領域包括學士、碩士、博士等八個學位學程，並提供學分班與研習班。明年將先針對「政治經濟碩士學位學程」與「財金碩士學位學程」兩個碩士學位學程各招生15名國內外學生。

國發會主委龔明鑫表示，目前「國家重點領域研究學院」已有11校、13個學院，以後每年可招收1000多位碩士生、170多位博士生，10年後可創造1萬多位優秀人才，撐起台灣未來的發展和機會。

蔡英文 教育部

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