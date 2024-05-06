CNN：台灣造本土「星鏈」 專家估需要數百枚衛星

台灣數位部4月6日表示，技術人員6日成功接收OneWeb低軌衛星訊號，建立應變網路提供基本網路通訊。圖為低軌衛星OneWeb終端設備於花蓮天祥提供應變通訊網路。（中央社／台灣數位部提供）

在中國威脅下，台灣致力研發衛星系統以在災難時刻維持網路運作。台灣國家太空 中心主任吳宗信告訴美國有線電視新聞網（CNN），台灣處於打造新本土通訊衛星的「實驗性開發階段」。

吳宗信說，一旦這套系統上線運作，將可像富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）衛星系統一樣提供網路連線，只是規模較小。

太空探索科技公司堅持擁有擬議合資企業的多數所有權，這項要求不符台灣的法律，因此台灣無法使用「星鏈」。這是台灣研發自有技術的原因之一。

吳宗信說，「在緊急時期，通訊衛星對我們的通訊韌性非常重要」，這是國家太空中心最敏感的計畫，「這對我們極為重要，所以我們非常認真看待」。

台灣現有15條連通世界的海底網路電纜，但這些電纜很容易受損。去年，兩條連接台灣本島的海底電纜被航行船隻損壞，一些離島的網路就被切斷數週。

台灣政府曾宣布，國家太空中心將研發兩枚通訊衛星，第一枚預計於2026年發射，國家太空中心隨後也將協助私人企業發射4枚衛星。但專家告訴CNN，如果台灣要打造一套能提供不間斷備用網路服務的系統，將須發射數百枚衛星。

澳洲 國立大學天文物理學者塔克（Brad Tucker）估計，台灣至少需要50枚衛星才能用自己的衛星星系提供「還算不錯」的緊急涵蓋率，而且愈多愈好。

他認為，要擁有可靠的頻寬，讓人人都能使用，會需要更多衛星，可能是數百枚。

塔克還說：「如果一個國家認真要做，就一定能完成。因為困難的部分實際上只在於籌資發射所有衛星。」

台灣的國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，雖然認為台灣只靠數枚本土衛星就能全面提供網路涵蓋率的想法「不切實際」，但從長遠來看，這項太空計畫仍有價值。

他說：「台灣在這方面的發展很有意義，因為這讓我們進入太空產業，並為我們軍方未來在武器研發中連接通訊系統提供更多彈性。」

近年，台灣領導階層一直將確保台灣通訊系統在非常時期維持運作視為優先要務。除了指示國家太空中心負責衛星計畫之外，台灣政府也於2022年成立數位發展部，以強化通訊韌性。數位發展部持續與海外衛星服務營運商合作，在偏遠地區安裝新的終端設備以供網路連線。

台灣的衛星系統未來可能會取代第3方協議，但吳宗信不願說明計畫時程的具體細節。知情人士透露，新任總統賴清德本月20日就職後，政府將公布太空計畫的最新藍圖和時間表，包括通訊衛星計畫。

台灣在太空領域的雄心不只限於研發本土通訊衛星。吳宗信說，一項關鍵目標是在台灣打造新產業，抓住各國在太空計畫中不斷增長的機會。總統蔡英文去年宣布未來10年在太空計畫上投資251億元台幣（約7.71億美元），協助晶片 設計、精密機械等不同領域的企業進入太空產業。

雖然台灣面積不大，吳宗信仍認為台灣是發展太空計畫的理想地點，因為台灣毫無疑問是先進半導體晶片的領頭羊，而晶片是驅動電腦和人工智慧（AI）等一切相關事物的必需品。

為了加速衛星計畫發展，國家太空中心也一直致力研發能將衛星送上太空的火箭系統。

吳宗信說：「我們正努力研發發射載具，打算於2030年開始發射火箭進入低地球軌道。」

他補充說：「我們確實擁有堅實的基礎，我想我們現在已準備好更積極去探險。」