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宜蘭家扶自強母親 87歲嬤扶育3孫子獲表揚

記者戴永華／宜蘭6日電
孫子送上鮮花與賀卡給阿嬤李鄭阿珠女士（右）。（記者戴永華／攝影）
孫子送上鮮花與賀卡給阿嬤李鄭阿珠女士（右）。（記者戴永華／攝影）

家扶中心表揚12位「自強媽媽」，有些是來自單親家庭或隔代教養，受表揚者年紀最大87歲、最年輕31歲，每位母親背後都有一段辛酸故事，昨天家扶中心邀請她們的子女或孫子女到場獻花及奉茶，在母親節前感謝母親或阿嬤的呵護照顧。

宜蘭家扶中心扶幼主委胡飛虎表示，宜蘭家扶共扶助853戶弱勢家庭，其中由單親母親照顧的有389戶，占整體服務戶數46.8%，雖社會倡導性別平權，但母親仍是承接家庭及孩子主要照顧責任的人，此現象在經濟弱勢家庭更為明顯。

接受表揚的李鄭阿珠女士，高齡87歲，18年前媳婦去世，留下三個都還沒上小學的孫子，兒子從事裝潢工作不穩定且常在外縣市，她承擔起照顧孫子責任，除領補助，也以撿拾資源回收物賺取微薄收入，辛苦拉拔孫子長大念大學，但她的兒子卻在兩年前過世，白髮人送黑髮人。

昨天李鄭阿珠的孫子陪她走紅毯進場，孫子在賀卡寫著「阿嬤的智慧與勇氣，讓我學會如何以樂觀的態度看待世界」、「能夠成為您的孫子，是我這輩子最幸福的事，祝阿嬤，母親節快樂！」孫子念完賀卡後擁抱阿嬤，並以單膝跪地奉茶，祖孫情深令人動容。

最年輕受表揚者葉映妤31歲，一對龍鳳胎在懷胎七個月時早產，兒子出生時才700公克，住在保溫箱三個月，經診斷有聽損，她積極陪伴孩子早療；前年與丈夫離異，帶著兩個子女獨立生活。

宜蘭家扶中心昨天特地請化妝團隊，替接受表揚的「自強母親」化妝及造型設計，並穿著禮服走紅地毯，接受子女或孫子女「奉茶」行孝之禮，母親感動落淚，場面溫馨。

母親節 平權

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