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台貧富差距擴大 學者:中產階級正在消失

記者葉卉軒／台北5日電
相較30年前的中產階級，目前中產階級僅能維持基本生活水準，財務壓力明顯增加。（本報資料照片）
相較30年前的中產階級，目前中產階級僅能維持基本生活水準，財務壓力明顯增加。（本報資料照片）

暌違30年，台灣主計總處再度公布「家庭財富分配統計」數據，台灣前20%家庭資產淨值平均每戶5133萬元（台幣，下同，約159萬美元），與後20%家庭資產77萬元相比，差距高達66.9倍，不僅較30年前公布的16.8倍來得高，貧富差距也更大，財經學者更直言，中產階級已然慢慢消失。

台灣貧富差距急劇擴大下，還有所謂的「中產階級」嗎？對此，主計總處官員表示，應屬「2021年家庭財富分配統計」中的第三分位組。

細究第三分位組的家庭資產配置，主計總處指出，其所擁有的金融性資產平均為684萬元，非金融性資產淨額平均390萬元，金融性負債平均167萬元，平均每戶家庭財富906萬元。

主計總處官員指出，過去大家普遍認為，收入比較高的家庭，平均財富也會比較高。但，經過30年的變化，這樣的情形「卻不盡然」，推測這與每個家庭的投資理財和財富運用有關，也因此後來累積的財富效果和狀況也不一樣。

財經學者表示，中產階級已經慢慢在消失，受到通膨影響，中產階級的家庭財富標準也和過去不一樣；人力銀行則說，相較30年前的中產階級，目前中產階級僅能維持基本生活水準，財務壓力明顯。

台灣中央大學經濟系教授吳大任表示，中產階級的標準隨著平均資產增值而變化，以前可能家庭財富淨值約500到1000萬元就可以算是中產階級，但在高通膨環境下，現在可能家庭財富淨值至少1500萬以上才能勉強算是中產階級，甚至家庭財富淨值要高到2000萬以上，才比較不會感受到通膨衝擊。

台灣政大金融系教授殷乃平也說，中產階級已經慢慢在消失，而貧富差距惡化問題如果持續下去，會帶來很嚴重的社會問題，新政府一定要好好地想一想，能用什麼方式妥善地去面對、去解決。

1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，台灣正逐漸進入「M型化」社會，房價快速飆漲拉高買房難度，想要比照30年前，靠一份薪水存頭期款、繳房貸、維持生活運作，對照現今情況而言幾乎窒礙難行，在在說明了中產階級正逐漸消失中。

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