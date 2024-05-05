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預防兒虐新制 保母訪視增至每年6次 遭轟沒配套

記者林琮恩／台北5日電
保母訪視新舊指引差異 （製表／元氣中心）
保母訪視新舊指引差異 （製表／元氣中心）

一歲半剴剴遭劉姓保母姊妹虐死案，引發台灣社會譁然，政務委員林萬億以「提高訪視頻率」作為檢討方案，點燃全台社工怒火，五大社工工會集結衛福部前抗議，批評「高層沒擔當、基層一肩扛」；衛福部社家署公布最新保母訪視指引，訪視頻率仍從每年至少四次調升至六次，同時增辨識幼童及保母身心狀態等工作要求，新制即起施行。

彭婉如基金會居家托育部研發組長李庭欣表示，訪視員現在的工作負荷已過大，增加訪視雖可提高辨識托育風險，但訪視員工作負荷也會連帶增加，品質恐受影響，政府應設法緩解訪視人員工作壓力。

剴剴接受劉姓保母姊妹照顧3個多月期間，遭束縛約束、長時間罰站、毆打等致死，劉姓保母姊妹照顧剴剴期間，兒盟社工三度訪視，疑誤信保母說法回報「無異狀」作結，社會究責聲浪集體指向社工，檢警約談社工後，移送過程一度將她銬上手銬，引爆社工界不滿。

同時，政院又以提高訪視頻率，當作因應措施，社工走上街頭抗議，批評社工人力緊繃，卻又在沒有配套的方案下，提高訪視次數，增加工作負荷，把保障托育安全的重擔全押在基層工作者身上，對應政策最終恐無法達到補社安網目標。

即便有雜音，衛福部4月底正式推出新版保母訪視工作指引，仍將居家托育訪視輔導員訪視次數，從每年至少四次提升至六次，只不過，訪視頻率首納「風險」概念，低風險對象，如初次收托、收托兒童一年以上，採取「一般訪視」，訪視頻率為一年內至少四次；高風險對象，如照顧三歲以下孩童，特別是○到二歲，又或是照顧特殊需求兒童，像是出養童等，採取「加強訪視」一年至少訪視六次。

訪視方式須採取不預約、每次不同時段訪視，訪視需親見被照顧的兒童，實際與兒童互動對談，了解被照顧情形，而指引訪視重點中，也納入社工需協助辨別，兒童不當被對待的可能情況，以及辨識保母身心狀況等。

衛福部社家署署長簡慧娟表示，新指引發布後，衛福部正緊鑼密鼓設計教育課程，預計5月底開始分區對居家托育服務中心訪視輔導員進行訓練溝通，過去訪視著重托育環境及設備，新指引增加觀察孩童生活狀態，盼能有助於提早揪出兒虐。

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