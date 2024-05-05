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開紅牆恐傷文物 古蹟專家難接受

台灣新聞組／台北5日電

台灣史博館2月開館後，正反評價震盪中，史博館立面紅牆被打開改造，左右側新增玻璃盒成了爭議焦點，另也傳出整修初期，包括法國華裔畫家常玉的知名畫作等珍貴館藏，被草率放在連空調都沒有的倉庫裡，史博館對此駁斥是誤傳，相關館藏都有妥善維護，絕無展品放置不佳情況。

史博館是台北市府文資審議通過的歷史建築，這次立面左右側新增玻璃盒，建築界掀起正反兩派的熱烈討論，古蹟專家李乾朗坦言，他不太能接受史博「打開紅牆」的立面改造，因為史博館的兩片紅色圍牆成了辨識度最高的特質，新作法擋住了原本紅牆的氣勢，他不認同，且這樣使得裡面文物會被太陽曬到，長期下來恐怕損傷文物。

他說，2017年史博館開工務會議時，他表達不應為增建玻璃盒打開紅牆，印象中也有約略一半委員認為歷史建築外觀不應做太大改變。但當時的會議主席未就異議裁決，也就是通過設計者意見，他也不好再堅持。

「要是知道會變這樣，當初登錄歷史建築時就加上但書，註明不可動立面外觀。」李乾朗說，雖然文資法沒限制歷史建築外觀不可動，他還是感到遺憾。

設計團隊林聖峰表示，紅牆前的玻璃盒，除了想增加公共服務空間與功能，也具重要設計意涵。他說，史博館是北方宮殿式樣，氛圍相對威權，可看出整棟厚重感。他思考透過立面的增建，讓建築看起來較為輕巧，答案就是那玻璃盒。

林聖峰表示，對於玻璃盒的高度、進退面以及如何延伸紅牆既有的水平線，團隊都非常小心處理，好與建築屋簷線條對話，透過與當代物件的對話，觀眾可從其間對比，看到、讀到更多歷史建築的神韻，透過玻璃盒更凸顯原建築之美，顯得更輕巧。

同樣身為史博館文資類工務委員的建築學者薛琴，就同意增建玻璃盒，認為是因應時代更迭的改變，文資審查也通過增建。連文資界對此案都有不同觀點，也說明為何建築界有人斥此為粗暴破壞記憶，有人讚為巧妙凸顯立面左右拱門的文物感，難有共識。

整建初期就傳出設計團隊經驗不足，草率放置珍貴館藏。史博館表示，這應是誤傳，史博是封閉性建築，採整棟中央空調，史博對藏品移送過程，還拍了紀錄片，可證實當時緊盯打包作業，讓藏品分批到各場館寄放。

古蹟 華裔

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