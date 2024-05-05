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養出巨星 任賢齊的84歲媽媽獲選彰化縣模範母親

記者劉明岩／彰化即時報導
知名藝人任賢齊的母親蕭梨（右)，獲選為今年彰化縣模範母親，今天由家人陪同，接受彰化縣長王惠美表揚。(圖／彰化縣政府提供)
知名藝人任賢齊的母親蕭梨（右)，獲選為今年彰化縣模範母親，今天由家人陪同，接受彰化縣長王惠美表揚。(圖／彰化縣政府提供)

知名藝人任賢齊的母親蕭梨，獲選為今年彰化縣模範母親，接受彰化縣長王惠美表揚。不過，任賢齊未陪同母親接受此一榮耀。 對於養出一名演藝巨星，她說，兒子任賢齊很孝順，有愛心，很懂事也善良；他很想來參加表揚，但因行程滿檔，沒空來。

蕭梨由家人陪同參加表揚活動，對於獲選為模範母親，蕭梨十分開心，她說，兒女都很孝順，小女兒當老師，大女兒在公司上班，提到「兒子是藝人」、「他很忙啦」，不禁笑了出來。

縣府社會處指出，84歲的蕭梨，出生彰化縣田中鎮，1962年與同住田中鎮擔任教師的任文祥結為連理，婚後育有一子二女，蕭梨相夫教子，重視子女親職教育，除都大學畢業外，也都有正當職業，並有卓越表現，在各自領域各有一片天，且各自成家立業，家庭幸福美滿；蕭梨對長輩謙恭有禮，平易近人，勤儉持家，常笑容迎人，與鄰居相處融洽。

有趣的是，縣府在全國麗園飯店舉辦模範母親表揚活動時，在簡介中，是以蕭梨事蹟為主，只帶到（長子任賢齊，大學畢業，從事音樂工作），承辦人員沒注意到蕭梨是巨星任賢齊的母親，直到有人眼尖在簡介上發現，原來代表田中鎮接受表揚的模範母親，竟是任賢齊的母親。

任賢齊雖然長年在國內外從事電影及歌唱事業，卻也不忘本，除常回家探望父母外，也為知名的田中馬拉松代言，並多次熱情參加彰化縣政府舉辦的演唱會表演，甚至大甲媽祖遶境活動也可以看到他的足跡，堪稱「彰化之光」。

藝人任賢齊為田中馬拉松和彰化馬拉松當代言人，任賢齊是彰化田中人，在同學呼喚下回鄉...
藝人任賢齊為田中馬拉松和彰化馬拉松當代言人，任賢齊是彰化田中人，在同學呼喚下回鄉為彰化田中馬拉松代言。(本報資料照片)

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